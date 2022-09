Präsent für Erstklässler

Am heutigen Samstag, 17. September, beginnt wieder für viele Mädchen und Jungen in Mannheim der so genannte „Ernst des Lebens“, sie kommen in die Schule. Und neben dem Schulranzen ist natürlich die gut gefüllte Schultüte ein absolutes Muss an diesem bedeutsamen Tag. Nur leider ist diese oft auch schnell wieder geleert.

Der Friedrichsfelder Heimatverein will mit seiner Schultüten-Aktion helfen und die Tüten wieder füllen: In verschiedenen Geschäften in Friedrichsfeld dürfen die Erstklässler deshalb am kommenden Montag, 19. September, mit ihrer Schultüte vorbei kommen und bekommen ein kleines Präsent.

Unter der Regie des Heimatvereins beteiligen sich folgende Geschäfte an der Aktion zum Schulanfang: Foto Rittelmann/Heimatverein, Fahrschule Irmisch, Post Friedrichsfeld, Mar Hair Friseur, Bäckerei Seitz, Merian Apotheke, Continentale V. Amato, Schiller Apotheke, Schreibwaren Rudolph, Elektro Jordine, Getränke Rohr, Aral Tankstelle Scheid/Manges. ion