Polizei überrascht Einbrecher

Friedrichsfeld. Ein verdächtig abgestellter Transporter hat am späten Montagabend in Friedrichsfeld zur Festnahme eines Einbrechers geführt – der hatte sich kurz zuvor auf einem Firmengelände zu schaffen gemacht.

Gegen 23 Uhr waren Beamte des Polizeireviers Ladenburg auf das Auto im Langlachweg aufmerksam geworden, das mit eingeschaltetem Warnblinker unter einer Brücke abgestellt war. Bei der Kontrolle entdeckten die Uniformierten einen Mann, der sich unter einem anderen Auto in der Nähe versteckte. Der 35-Jährige war kurz zuvor in ein angrenzendes Firmengelände eingebrochen und hatte Metallteile im Wert von mehreren tausend Euro in seinen Transporter geladen, als die Polizei ihn überraschte.

Der 35-Jährige wurde festgenommen, Transporter und Diebesgut sichergestellt. Ob er alleine handelte oder einen Komplizen hatte, ermittelt die Polizei Ladenburg. Ebenso, ob der Mann in der Nacht auch in andere Firmen einbrach.

