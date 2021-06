Friedrichsfeld. Die Gottesdienste, die 2020 im Pfarrgarten im Freien vor der Kirche St. Bonifatius stattgefunden haben, waren alle besonders. Aus diesem Grund wird zum Patrozinium von St. Bonifatius am Samstag, 5. Juni, um 18 Uhr wieder zu einer Eucharistiefeier vor der Pfarrkirche eingeladen. Eine Anmeldung im Pfarrbüro ist per E-Mail an die Adresse st.bonifatius@st.martin-ma.de oder unter der Telefonnummer 0621/ 300 855 07 möglich.

AdUnit urban-intext1