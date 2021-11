Im vergangenen Jahr ist sie komplett ausgefallen, und auch in diesem Jahr wird die Fasnachtskampagne nur mit angezogener Handbremse stattfinden, um es einmal salopp auszudrücken. Doch da sich im Moment ja jeder nach ein bisschen Normalität sehnt, wurde auch bei den Schlabbdeweln die Kampagne eröffnet – wenn auch nur im kleinen Kreis mit geladenen Gästen und unter Einhaltung der 3G-Regel. Dazu hatten die Schlabbdewel ihre Mitglieder und fasnachtlichen Würdenträger zum Siedlerheim eingeladen. Hier konnte man im Freien feiern.

Nach der Begrüßung pünktlich um 11.11 Uhr stellte Sitzungspräsident Mathias Baier den neuen Orden vor. Mit drei lautstarken „Froh Hoi“ war dann auch in Friedrichsfeld die Kampagne eröffnet. Eigens für diesen Tag hatte die Jugendgarde einen Schautanz einstudiert, und auch die Purzel zeigten Ausschnitte aus ihrem Tanz „Die Monsterparty“. Im Rahmen der Eröffnung galt es auch, verdiente Mitglieder auszuzeichnen. So konnten die Senatoren Alexander Fleck und Gert Lottermann für die Jahre 2020 und 2021 an insgesamt sechs Gardistinnen den Silbernen Teufel verteilen. Seit genau 11 Jahren gehören nämlich Tessa Wäckerle, Elena Eckstein, Emilia Reiss und Emily Lutz (2020) sowie Hannah Buch und Alina Walter (2021) den Schlabbdewel an. Im Anschluss wurden dann alle Elferräte, Gardistinnen und Mitglieder mit dem Jahresorden ausgezeichnet. Neu aufgenommen in den Elferrat wurde Lena Emmerich.

Eine ganz besondere Auszeichnung gab es dann noch für Präsident Elmar Petzinger, die er eigentlich schon 2020 hätte erhalten sollen. Er ist nämlich seit 33 Jahren ein Schlabbdewel und bekam dafür den Goldenen Teufel mit drei Rubinen vom Senat überreicht.

Zum Abschluss gab es schließlich noch einige Hinweise auf geplante Veranstaltungen, sofern sie überhaupt durchführbar sind. Bei Glühwein und Apfelpunsch ließen die Närrinnen und Narren den Vormittag dann gemütlich ausklingen.

