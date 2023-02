Lange war unklar, ob die Weiberfasnacht beim Turnverein in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Doch dann entschloss man sich doch dazu und das war auch gut so. Denn bei der diesjährigen Weiberfastnacht hatte sich schon weit vor Saalöffnung am Eingang eine lange Schlange gebildet, so viele feierfreudige Ladies waren gekommen.

Und dass Frauen auch ganz unter sich fröhlich feiern können,

...