Krokenberger folgt auf Schwabe

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die langjährige Kantorin der Johannes-Calvin-Gemeinde, Claudia Schwabe, angekündigt, dass sie sich zurückziehen möchte. Nun konnte mit Arno Krokenberger (Bild) ein Nachfolger gefunden werden. Ab September wird er nicht nur den Dirigentenstab für die Kantorei übernehmen, sondern auch die Verantwortung für die komplette musikalische Arbeit an der Kirche.

So ganz unbekannt ist Krokenberger in Friedrichsfeld nicht. Unter anderem hat er im letzten Oktober in der Reihe der Kulturdienstage ein viel bejubeltes Konzert in der Kirche gegeben.

© red

Bereits 2008 gewann der 1993 geborene Arno Krokenberger den 1. Preis bei Jugend Jazzt Baden-Württemberg mit Piano solo. Von 2012 bis 2017 absolvierte er ein Kirchenmusikstudium an der HKM Tübingen und der HMT Leipzig. Ein Gemeindepraktikum absolvierte er 2015 an der Kunst-Station Sankt Peter Köln. Von Oktober 2015 bis Dezember 2016 war er Assistent beim Universitätschor Leipzig und leitete unter anderem Einzelveranstaltungen des Chores.

Seit September 2017 ist er Musiktheaterdramaturg am Jungen Nationaltheater Mannheim und betreut dort Musiktheater-Inszenierungen für Kinder. Außerdem ist er der Gründer der experimentellen Konzertreihe „extraschall“ für Kinder ab acht Jahren. -ion (Bild: Marion Schatz)

