Krippenspiel nur online möglich

Anfangs sah es ja noch ganz gut aus für das Krippenspiel in der Johannes-Calvin-Kirche, eine erste Probe konnte Anfang November stattfinden. Doch dann spitzte sich die Corona-Lage wieder mehr zu, an eine Aufführung am Heiligen Abend in der Kirche war nicht mehr zu denken. Doch ganz aufgeben wollte man das Krippenspiel auch nicht. Und so haben sich das Krippenspielteam mit Monika Mayer-Jäck und Michael Jäck geeinigt, das Krippenspiel auch in diesem Jahr auf dem Youtube-Kanal der Kirche anzubieten.

Geprobt wurde immer nur in kleinen Gruppen, ebenso die Aufzeichnung und teilweise mit Masken. Bei den Gottesdiensten zu Heilig Abend um 16 und 17.30 Uhr wird es als Aufzeichnung in der Kirche präsentiert. Ab diesem Zeitpunkt kann man es sich auch zu Hause auf dem Calvin Kirchen Kanal bei YouTube anschauen. Für die Teilnahme an den Gottesdiensten am 24. Dezember ist eine Anmeldung unter Telefon 0621/47 11 28 erforderlich. -ion