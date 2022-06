In die Sommernacht feiern

Nach zweijähriger Pause wird es in diesem Jahr wieder ein Sommerfest im musikalischen Herzen von Friedrichsfeld geben. Auf dem Gelände hinter der TV Turnhalle in der Rittershofenerstraße veranstalten die Handharmonika-Freunde am letzten Wochenende im Juni ihr traditionelles Sommer-Event.

Am Freitagabend, 24. Juni ab 19 Uhr heißt es „Warm-up!“. Bei lockerer Party-Stimmung aus den DJ-Lautsprechern kann man Open-Air ein wenig in die Sommernacht hinein chillen. Am Samstag, 25. Juni, startet das Fest ab 17 Uhr. Auf die Gäste warten leckeres Essen – der legendäre „Friedrichsfelder“ kommt wieder auf den Teller –, Drinks und gute Laune bis in die Nacht mit Musik-Direktor Michael am Keyboard, der eigens für das Fest ein Repertoire mit Gute-Laune-Musik aufgestellt hat.

Auch die Freunde von der Singgemeinschaft MGV Frohsinn/Sängerbund Seckenheim haben sich angekündigt. Und am Sonntag, 26. Juni geht es schon um 11 Uhr los mit einem Frühschoppen. Freuen darf man sich hier auf die Eröffnung und Umrahmung durch den Musikverein Friedrichsfeld. Neben Speisen vom Grill wird auch wieder Kaffee und selbst gebackener Kuchen bis etwa 17 Uhr angeboten. Für Flohmarkt-Freunde wird es wieder einen großen Bereich mit vielen tollen Sachen geben – zum Stöbern und Kaufen zum kleinen Preis. ion

