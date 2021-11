Ideen zum Schenken

Die Gruppe „Basteln für jedermann“ in der Friedrichsfelder Johannes-Calvin-Gemeinde bietet bei einem Advents-Flohmarkt im Gemeindehaus Verschiedenes an. In der Mehrzahl ist es Zubehör für Kränze, adventliche Sträuße und Gestecke oder Weihnachtsbäume. Aber es gibt auch das eine oder andere fertig gebastelte Geschenk, günstige Geschenktüten, handgestrickte Socken und Glückwunschkarten für alle Lebenslagen und jetzt natürlich für Weihnachten.

Normalerweise beteiligt sich der Bastelkreis am 1. Advent bei der Aktion „Brot für die Welt“ im evangelischen Gemeindehaus und spendet den Erlös der Aktion. Durch die aktuelle Corona-Lage ist auch diese Veranstaltung ausgefallen. Und das jetzt schon im zweiten Jahr. So macht es der Bastelkreis wie viele Geschäfte: „Alles muss raus!“ Denn der Platz im Bastelraum ist natürlich begrenzt.

Am 8. Dezember

So ist das Gemeindehaus am Mittwoch, 8. Dezember von 15 bis 16 Uhr geöffnet zum Stöbern und Kaufen. Und wie man es vom Einkauf in den Geschäften inzwischen gewohnt ist, muss selbstverständlich eine Maske getragen werden. Der Bastelkreis freut sich auf viele Käufer, der Erlös des Adventsbasars fließt vollumfänglich in die Aktion „Brot für die Welt“. -ion