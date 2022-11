Hubertusjagd mit Neuerungen in Mannheim-Friedrichsfeld

Mannheim. Die diesjährige Hubertusjagd des Reit- und Fahrvereins in Mannheim-Friedrichsfeld findet am Sonntag, 6. November, ab 10.30 Uhr statt. Ausgangspunkt ist das Gelände des Vereins. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. So werden verschiedene Organisationen mit Infoständen vertreten sein, mit dabei sind unter anderem Rehkitz-Schützer, Jäger und ein Falkner. Außerdem gibt es einen Gottesdienst in der Reithalle mit anschließender Pferdesegnung. Die Hubertusjagd ist eine Sportveranstaltung, bei der keine Tiere gejagt oder erledigt werden. Eine Hundemeute und Reiter folgen einer vorab gelegten Fährte. In diesem Jahr wird es aber keine Hundemeute geben, teilt der Verein mit. Die Veranstaltung habe eher den Charakter eines großen Ausritts, so die Organisatoren. Die Hubertusjagd hatte im Vorfeld für heftige Diskussionen in der Kommunalpolitik gesorgt.

