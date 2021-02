Seit über 100 Jahren wird beim TV 1892 Friedrichsfeld Theater gespielt. Früher haben die oft sehr aufwendig inszenierten Theaterstücke immer wieder die Weihnachtsfeiern bereichert, später dann auch die Seniorennachmittage. Wegen der großen Nachfrage wurden dann die öffentlichen Theaterabende eingeführt, welche sich großer Beliebtheit erfreuen und früh ausverkauft sind.

Die Vorbereitungen zum neuen Stück beginnen meist schon kurz nachdem diese Theaterabende vorüber sind – getreu dem Motto „nach dem Stück ist vor dem Stück“. Denn schließlich ist es gar nicht so einfach zum einen alle Spieler unter einen Hut zu bringen, die Gruppe umfasst schließlich mindestens zehn Laienschauspieler, meist sogar mehr, und zum anderen ein Stück auszuwählen, welches dann auch beim Publikum gut ankommt. Doch die Corona-Pandemie hat die ganze Welt durcheinandergewirbelt und hat auch vor der Theatergruppe nicht halt gemacht.

Das gab es in der langen Geschichte der Laientheatergruppe noch nie, dass sowohl die Weihnachtsfeier als auch der Seniorennachmittag sowie die Theaterabende ausfallen. Und dabei hatten sich alle schon so gut vorbereitet.

Vergebliche Vorbereitung

Denn unabhängig von Corona gab es auch innerhalb der Gruppe einige Dinge zu regeln. So wäre eine der Hauptdarstellerinnen, Jutta Preißendörfer, bei diesem Stück ausgefallen, da sie am Tag der Premiere bei der Weihnachtsfeier einen unverschiebbaren Termin hatte. Sie wollte also bei dem Stück die Regie übernehmen. Ein weiterer Darsteller, Peter Großmann, wünschte sich nur eine kleine Rolle. Doch „Wunschstücke“ gibt es leider keine, es ist nicht einfach passende Stücke für die vorhandene Anzahl an Schauspielern zu finden. Schließlich hat die Gruppe auch einen gewissen Anspruch, was präsentieren möchte. Also suchten Gerd Gohlke und Peter Manges ein (fast) passendes Stück heraus. Gerd Gohlke schrieb dazu eine kleine Rolle für Peter Großmann und alle waren zufrieden. Wäre da nicht die Corona-Pandemie und die immer wieder unklare Lage gewesen. Doch die Theatergruppe wollte für alles gerüstet sein und begann mit den Proben. Dabei stand sie auch in ständiger Verbindung mit TV-Vorstand Dirk Kappes, vor allem in Bezug auf die Weihnachtsfeier. Denn da feiert das Stück ja traditionell seine Premiere. Dann kam es leider doch so, wie alle eigentlich befürchtet haben – die Weihnachtsfeier wurde abgesagt und damit auch das Theaterstück. Zu diesem Zeitpunkt hätten nur 50 Personen in die Turnhalle kommen dürfen und auch alle anderen Auflagen hätten eine Durchführung unmöglich gemacht. Damals wusste man ja noch nichts vom später folgenden Lockdown.

Letztlich ist die Gruppe froh, aktuell alles richtig gemacht zu haben. „Für unsere treuen Zuschauer tut uns das natürlich sehr leid“ so Gerd Gohlke im Namen der ganzen Truppe. Jetzt können alle nur die Daumen drücken, dass es im Dezember 2021 wieder heißt: „Vorhang auf für die Theatergruppe des TVF.“