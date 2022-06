Historisches beliebt

Nach einer langen Corona-Pause konnte der Verein Historische Eisenbahn in Friedrichsfeld wieder einmal zu einem Tag der offenen Tür einladen. Sehr zur Freude der vielen Besucher, die an diesem Tag auf das Vereinsgelände an der Bahnlinie gekommen waren. Und sie bekamen einiges geboten. Besonders beliebt bei Groß und Klein waren die angebotenen Feldbahnfahrten oder Führerstandsmitfahrten direkt auf dem Gelände.

Erfolgreicher Tag

Auch historische Fahrzeuge wie die E244 konnten von innen besichtigt werden. Fachkundige Vereinsmitglieder standen gerne Rede und Antwort. Zum ersten Mal gab es auch historische Feuerwehrautos sowie historische Traktoren auf dem Gelände zu bestaunen. Zudem hatten die Modulbaufreunde Ladenburg ihre Modellbahn-Anlage präsentiert.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt mit Steaks, Bratwürsten, Pommes, Softgetränken, Wein, Bier, Kaffee und Kuchen und es gab für Klein und Groß Zuckerwatte und Popcorn. Insgesamt war dieser Tag ein sehr erfolgreicher Tag für den Verein und seine Arbeit rund um historische Eisenbahnen. ion

