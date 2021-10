Großes Konzert zum zehnten Geburtstag

Bereits seit zehn Jahren gibt es den gemischten Chor Rocks2gether des Gesangvereins Neckarhausen. Eigentlich wollte der Chor diesen Geburtstag in diesem Jahr mit einem großen Konzert feiern – doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, und so laden die Sängerinnen und Sänger eben 2022 zum großen Geburtstagskonzert ein.

Es findet dann genau zwei Tage vor dem elften Geburtstag des modern ausgerichteten Chores statt, nämlich am 14. Mai 2022. Die erste Singstunde des damals noch namenlosen Chores war nämlich am 16. Mai 2011. Und es gibt noch einen Grund zum Feiern, denn beim Konzert wird sich erstmals der neue Chorleiter Tobias Freidhof zusammen mit dem Chor dem Publikum präsentieren.

Freidhof folgt Kleiser-Wälz

Noch vor der Corona-Pandemie hatte Elena Kleiser-Wälz schweren Herzens den Chor aus familiären Gründen abgeben. Mit Tobias Freidhof konnte aber ein adäquater Nachfolger gefunden werden. Von Anfang an stimmte die Chemie zwischen Chorleiter und Chor. Leider musste man schon nach wenigen Präsenzproben wieder in den Lockdown. Doch Freidhof bot sofort Chorproben via Zoom an, was von den Sängerinnen und Sängern gerne angenommen wurde. Gespannt war man dann auf die erste Präsenzprobe nach dem Lockdown, die aber hervorragend verlief.

Vor Probenwochenende

Und so bereitet sich Rocks2gether im Moment auf das Konzert im nächsten Jahr vor. Dazu wird es auch noch ein intensives Probenwochende im Frühjahr geben. Und wer nun Lust bekommen hat, gerne auch einmal seine Stimme im gemischten Chor zu erheben, der sollte sich nicht davon abhalten lassen. Willkommen sind Sängerinnen und Sänger in allen Stimmlagen und jeglichen Alters. Eine gewisse Singerfahrung ist zwar kein Nachteil, aber auch nicht unbedingt erforderlich. Am einfachsten ist es, auf eine Schnupperprobe vorbeizuschauen.

Die Chorproben finden immer montags von 19.30 bis 21 Uhr im Sängerheim (Neckarstraße 57) statt. Im Sängerheim gilt die 3G-Regel. Man kann sich aber auch gerne vorab bei Chorsprecher Thomas Schwarz informieren. Möglich ist das entweder telefonisch unter 01516/ 13 15 38 2 oder per Email an schwarzthom@gmx.de red