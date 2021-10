Frohsinn in Friedrichsfeld plant wieder erste Veranstaltungen

Friedrichsfeld. Zuversichtlich schaut man beim MGV Frohsinn Friedrichsfeld in die Zukunft. Das jedenfalls war bei der Jahreshauptversammlung, zu der Vorsitzender Gerhard Krieger die Mitglieder im Max und Moritz Saal begrüßte, herauszuhören. Natürlich litt auch der Frohsinn, der eine Singgemeinschaft mit dem Sängerbund Seckenheim pflegt, unter den Einschränkungen der Pandemie. Diesen fiel auch die geplante Sängerreise nach Veldenz zum Opfer. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 versuchte man, den Kontakt zu den Sängern telefonisch zu halten. Nach den ersten Lockerungen stiegen die Sängerdann aufs Rad. Singstunden waren noch nicht möglich.

Thomas Reisig führt den Stab

Nachdem der langjährige Dirigent Dietrich Edinger seine Tätigkeit beendet hat, hat Thomas Reisig als Nachfolger übernommen. Seit September leitet er sehr erfolgreich die Singgemeinschaft. Wenn möglich, wird es wieder das Singen auf dem Friedhof am 24. Dezember geben. Außerdem ist eine Freiluftveranstaltung im Garten der Heinrich-Vetter-Stiftung für 2022 geplant.

Für die Schlabbdewel sprach deren Präsident Elmar Petzinger. Konnte man Anfang 2020 noch alle geplanten Veranstaltungen durchführen, so gab es kurz nach Ende der Kampagne den Lockdown. Auch die Kampagne 2020/21 wurde recht früh abgesagt. Dennoch waren die Friedrichsfelder Fastnachter präsent mit zwei Streaming-Prunksitzungen im regionalen Fernsehen - mit viel Erfolg. 22 Tage vor Aschermittwoch fand eine virtuelle Prunksitzung auf der Vereinshomepage statt. Auch für die kommende Kampagne kann nur vorsichtig geplant werden. So soll diese am 13. November um 11.11 Uhr im Freien beim Siedlerheim eröffnet werden.

Die Geehrten Silberne Ehrennadel für 15 Jahre: Heinz Bertsch, Klaus Blim, Natascha Bruchmann, Herbert Buhl, Harald Ender, Josef Falk, Thomas Gleich, Erwin Grabenauer, Jutta Preißendörfer, Peter Schneider. Kleine goldene Ehrennadel für 25 Jahre: Jürgen Allmann, Günter Balmer, Bernhard Brieger, Gisela Hertel, Albert Lachnit, Thomas Schmitt. Goldene Ehrennadel für 40 Jahre: Josef Curcio Ehrenurkunde für 50 Jahre: Arnold Gaebler Ehrenurkunde für 65 Jahre: Heinrich Bürger, Theo Ihrig. 70 Jahre: Franz Bauer 25 Jahre langjähriges Singen im Badischer Chorverband: Jürgen Allmann, Günter Balmer.

Reinhold Wolpert und Klaus Lang hatten die von Ekkehard Huber geführte Kasse geprüft und keinerlei Beanstandungen. Die erbetene Entlastung erfolgte, wie später auch die für die Gesamtvorstandschaft, einstimmig.

Vorstand wiedergewählt

Die Vorstandswahlen unter der Leitung von Arnold Gaebler, Heinrich Bögel und Klaus Blim erbrachten keine wesentlichen Änderungen. Gerhard Krieger bleibt Vorsitzender, Dieter Baier sein Stellvertreter. Ekkehard Huber ist Kassier, Wolfgang Hätterich Schriftführer und Alfred Bauer Vergnügungswart. Andreas Schilling vertritt die aktiven, Werner Hirsch die passiven Mitglieder. Joachim Thren ist Notenwart. Elmar Petzinger vertritt die Schlabbdewel. Mathias Baier fungiert als außerordentliches Vorstandsmitglied. Das Amt konnte wieder besetzt werden. Revisoren sind Reinhold Wolpert und Klaus Lang.