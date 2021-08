Friedrichsfelder Aktion: 3000 Euro an GlücksPaten

Friedrichsfeld. Im Rahmen des Springturniers beim Reit- und Fahrverein Friedrichsfeld fand nun schon zum zweiten Mal der Wettbewerb „Kinder reiten für Kinder“ statt. Die Idee dazu hatte vor zwei Jahren Reitlehrer Heiko Grüttner. Er hatte eine ähnliche Aktion bei einem anderen Turnier erlebt und regte das nun auch in Friedrichfeld an. Mit den GlücksPaten war auch schnell eine Organisation gefunden, der das Geld zu Gute kommen soll.

Ihr Fokus liegt auf den Stadtteilen Rheinau und Hochstätt, in denen zahlreiche Kinder an der Armutsgrenze leben. Im letzten Jahr konnten die GlücksPaten viele Projekte finanzieren, auf insgesamt 11 000 Euro summierten sich die Ausgaben.

Fehlerfrei bringt am meisten

Und ebenfalls zum zweiten Mal hatte die GBG Wohnungsbaugesellschaft das Sponsoring übernommen. Für die 26 Teilnehmer galt es fehlerfrei durch den Parcours zu kommen. Es gab acht Hindernisse. Für jedes fehlerfrei übersprungene Hindernis gab es zehn Euro und am letzten, beim Joker, 30 Euro. So brachte jeder fehlerfreie Ritt 100 Euro, mit Abwurf weniger.

Klar, dass da Markus Schwarz-Riehle, Vorsitzender der GlücksPaten und Kassier Thorsten Riehle aber auch einige Mitglieder des Vereins am Reitplatz mit zitterten. Am Ende waren 2180 Euro auf dem Konto. Stadträtin Andrea Safferling, die auch im Aufsichtsrat der GBG sitzt, war so begeistert vom Wettbewerb und dem Engagement der Kinder, dass sie den Betrag auf stolze 3000 Euro aufrundete. Gewonnen hat die Prüfung Carla Schütte (RFV Heidelberg-Kirchheim) auf Habitus HS vor Julia Witte (RFV Mannheim-Friedrichsfeld) auf Sirius 232 und Cora Priebe (RuF Weinheim) auf Heath Tiger Lily.

