Friedrichsfeld: Sportabzeichen verliehen

Wegen der allgemeinen Lage ist es in diesem Jahr leider nicht möglich, die Verleihung der Sportabzeichen öffentlich zu machen. Dennoch soll der erfolgreiche sportliche Ehrgeiz im Sommer auch lobend erwähnt werden, was wir hiermit gerne tun. Bedingt durch die Corona-Pandemie war auch die Teilnahme am Sportabzeichen geringer als in den Jahren zuvor. So konnten insgesamt zehn Sportabzeichen an die weibliche Jugend, zwei an die männliche Jugend und 14 an Erwachsene vergeben werden. Bereits zum 25. Mal hat Edith Zimmerer das Sportabzeichen in Gold erreicht. Dafür wurde ihr mit einem Blumengebinde gedankt.

Edith Zimmerer hat ihr 25. Sportabzeichen geschafft. © Gerhard Krieger

Nachfolgend die weiteren Teilnehmer:

Weibliche Jugend

1. Prüfung Bronze: Cloe Blanazs, Lina Fangohr, Rosalie Maaß, Maya Reljic, Nora Weidner.

1. Prüfung Silber: Emma Kühn.

1. Prüfung Gold: Mia-Sophia Uhrig.

2. Prüfung Silber: Lena Janine Kappes.

3. Prüfung Silber: Lea Maar

Männliche Jugend

2. Prüfung Silber: Miko Jacob

3. Prüfung, Bronze: Alias Maar

Erwachsene

2. Prüfung Gold: Gerhard Krieger, Viola Zacharias.

3. Prüfung Gold: Klaus Blim, Frank Maaß, Martin Unger.

5. Prüfung Gold: Simone Unger.

7. Prüfung Gold: Christoph Triendl.

8. Prüfung Gold: Dagmar King.

9. Prüfung Gold: Frank Hutzler.

13. Prüfung Silber: Rainer Englert.

14. Prüfung Gold: Erich Englert, Volker Jost.

16. Prüfung Gold: Giuseppina Fritsch.

25. Prüfung Gold: Edith Zimmerer.