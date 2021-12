Das Friedenslicht aus Bethlehem wird in Friedrichsfeld am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, um 10.30 Uhr in einem vom Pfadfinderstamm St. Bonifatius gestalteten Gottesdienst für die Seelsorgeeinheit St. Martin empfangen. Im Anschluss an diese Feier kann das Friedenslicht dann von den Gottesdienstbesuchern in einer mitgebrachten Laterne mit nach Hause genommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Weihnachten bis zu Erscheinung des Herrn am 6. Januar, wird das Friedenslicht in allen Pfarrkirchen der Seelsorgeeinheit brennen. In einer bereitgestellten Becherkerze oder eigenen Laterne darf das Licht mitgenommen werden. Seit 1986 wird das Friedenslicht in Friedrichsfeld geteilt. hat