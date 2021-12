Festnahme nach Felgendiebstahl

Am frühen Mittwochmorgen gegen 2.10 Uhr haben mehrere Streifen des Polizeireviers Ladenburg zwei mutmaßliche Felgendiebe festgenommen. Auf dem Überwachungsvideo eines Autohauses in der Elsa-Brändström-Straße war eine Person zu sehen, die im Begriff war, Felgen zu entwenden. Als die Beamten das Autohaus erreichten, fuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw vom Gelände. Eine Person wollte in das Auto einsteigen, flüchtete jedoch zu Fuß. Der Wagen fuhr davon. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde das Auto gestoppt und die beiden 21 Jahre alten Insassen festgenommen.

In dem Wagen befanden sich vier hochwertige Reifen samt Felgen. Sie wurden sichergestellt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Seckenheim unter Telefon 0621/4 89 71 entgegen. pol/sko