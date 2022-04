Erfolgreiches Debüt in der Calvin-Kirche

Arno Krokenberger, der junge Kirchenmusiker an der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld, hätte es sich für sein erstes Chor- und Orchesterkonzert leichter machen können. Aber er verzichtete auf ein gefälliges, publikumswirksames Programm und entschied sich für ein Passionskonzert mit ernster Musik. Zwei schwierige, selten aufgeführte Kantaten von Johann Sebastian Bach waren für die Kantorei eine große Herausforderung, zumal coronabedingt keine gewöhnlichen Chorproben stattfinden konnten.

Schweigeminute zu Beginn

Aber die Beharrlichkeit aller Mitwirkenden, dieses Konzert auf jeden Fall stattfinden zu lassen, hatte sich gelohnt. Erfreulich viele Zuhörerinnen und Zuhörer waren erwartungsvoll in die Kirche geströmt. Vor Konzertbeginn baten Chorvorstand Bernd Binder und Chorleiter Arno Krokenberger um eine Schweigeminute zum Gedenken an die Menschen in der Ukraine. Eine große Ruhe ergriff alle Anwesenden, als die ersten Takte der Kantate 106, „actus tragicus“ erklangen. Zwei Blockflöten und zwei Gamben leiteten mit ihrer filigranen Musik über zum ersten Chor „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“. Eindringlich gestalteten die Sängerinnen und Sänger die ruhigen Chorsätze. Die junge Chorsolistin Hannah Lachnit verkündete in dem düsteren Chor „Mensch, du musst sterben“ Trost mit der Textzeile „Ja komm, Herr Jesu“! Der Schlusschoral „Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit“ endet in einer immens schweren Chorfuge, die Arno Krokenberger und die Kantorei mitreißend gestalteten.

Warme Stimme

Auch in Bachs Kantate 12, „Weinen, Klagen“, war der Chor extrem gefordert. Der chromatisch sehr anspruchsvolle Eingangschor ist identisch mit dem „Crucifixus“ aus der h-Moll-Messe. Ihn gestaltete Arno Krokenberger mit seinem Chor sehr eindrucksvoll. Im strahlenden Schlusschoral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ konnte der Chor noch einmal seine Klangpracht entfalten.

Zum Gelingen des beeindruckenden Konzertes trugen auch die hervorragenden Sängerinnen und Sänger bei. Die Altistin Annerose Hummel nahm mit ihrer wunderschönen warmen Stimme für sich ein. Besonders eindringlich gestaltete sie die Arie „In deine Hände“ und kunstvoll die schwierige Koloraturarie „Kreuz und Krone“.

Anhaltender Applaus

Kein Unbekannter in Friedrichsfeld ist der Tenor Thomas Jakobs, der mit seiner klaren Stimme und leichter Höhe souverän die Arien „Ach Herr, lehre mich bedenken“ und „Sei getreu“ sang. Martin Berner füllte mit seiner großen Bassstimme die Kirche in den Arien „Bestelle dein Haus“ und „Ich folge Christo nach“. Zwischen den beiden Kantaten erklang das Trompetenkonzert B-Dur für Trompete und Streicher von Tomaso Albinoni. Als Solist begeisterte Rüdiger Kurz, der außerdem auch in der letzten Tenor-Arie der Bach-Kantate 12 den anrührenden Choral „Jesu, meine Freude“ spielte.

Wie gewohnt war die Sinfonietta Mannheim mit hervorragenden Musikerinnen und Musikern besetzt. Durch die kleine Besetzung waren fast alle solistisch besetzt, so diesmal mit Blockflöten, Gamben, Oboe, Trompete, Fagott, Streichern und Continuo-Orgel. Ganz besonders für Chorleiter Arno Krokenberger, der dieses besonders zu Herzen gehende Konzertereignis souverän geleitet hatte, gab es am Ende langanhaltenden Applaus.

