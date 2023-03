Einbrecher machen Feuerwehren zu schaffen

Frankfurt/Wiesbaden. Im Schnitt wird in Hessen jeden Monat mehr als dreimal in eine Feuerwache eingebrochen. So war jüngst eine Feuerwache in Darmstadt für mehrere Stunden nicht einsatzfähig, weil Einbrecher wichtiges Säge- und Schneidewerkzeug gestohlen hatten. Wenige Tage zuvor wurde der Feuerweh in Solms nahe Wetzlar ein Mannschaftswagen aus dem Gerätehaus gestohlen. Einen Tag später tauchte das Fahrzeug in Gießen wieder auf. „Es hätte schlimmer kommen können“, sagt der Stadtbrandinspektor von Solms, Oliver Schweitzer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geräte nicht speziell gesichert

In den Feuerwachen lagern viele wertvolle Geräte. Speziell gesichert werden können sie nicht, sie müssen im Notfall bei einem Einsatz sofort verfügbar sein. Dazu zählen hydraulische Rettungsgeräte wie Spreizer, Schneidgerät und Zylinder. Mit ihnen werden zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall Autodächer abgeschnitten und klemmende Türen geöffnet, um Menschen zu befreien. „Ich kenne einige Fälle, in denen ein hydraulischer Rettungssatz gestohlen wurde, so einer kostet locker über 10 000 Euro“, berichtet Jörg Heck von der Berufsfeuerwehr in Wiesbaden. Die Geräte müssen im Feuerwehrfachhandel bestellt werden, bis zur Lieferung kann es Wochen dauern.

Auch der Verlust von anderen Maschinen wie Motorkettensägen, Fräsmaschinen und Trennschleifer trifft die Wehrleute. Diese Geräte können in einem Einsatz ebenfalls Leben retten. Sie werden etwa zum Entfernen von Leitplanken, dem Zersägen von Bäumen und zum Öffnen von Haustüren bei einem Brand oder anderen Notfällen genutzt.

Allerdings sind die Auswirkungen eines Diebstahls auf die Feuerwachen unterschiedlich. „Für uns würde nicht die Welt untergehen, wir haben die meisten Geräte in mehrfacher Ausführung“, berichtet Heck. „Schwierig ist das in kleinen Gemeinden, in denen die Feuerwehr nur ein Exemplar besitzt.“ Würde sie nach einem solchen Diebstahl etwa zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen, müsste eine Wehr aus einer Nachbargemeinde einspringen.

Auch in Frankfurt gibt es alle Geräte in etlichen Ausführungen. „Schließlich kann auch im Betrieb immer mal was kaputtgehen oder die Maschinen müssen zur Inspektion“, sagt Sprecher Andreas Mohn. Er glaubt, dass beim Diebstahl von schweren Geräten organisiert vorgegangen wird. Schließlich könnten diese nur mit erheblichem Aufwand abtransportiert werden.

Dem hessischen LKA in Wiesbaden liegen jedoch keine Hinweise vor, dass es sich bei den Einbrüchen um Organisierte Kriminalität handelt. Die Zahl der Diebstähle in Hessen, bei denen schwere Geräte aus Feuerwachen gestohlen wurden, ist zudem gering. Sie lag in den beiden vergangenen Jahren jeweils im „niedrigen einstelligen Bereich“. „Grundsätzlich ist bekannt, dass es seit einigen Jahren zu Straftaten kommt, bei denen feuerwehrtechnisches Rettungsgerät zumindest sporadisch eingesetzt wird“, sagt eine LKA-Sprecherin. So könnten mit Spreizgeräten etwa Geldautomaten, Bankschließfächer oder Tresore geöffnet werden.

Im vergangenen Jahr wurden in Hessen deutlich mehr Einbrüche in Feuerwachen registriert als 2021. Insgesamt waren es 40 Taten mit einem Vermögensschaden von 62 000 Euro. Aufgeklärt wurden nur sehr wenige Fälle. Die Quote lag bei 7,5 Prozent. 2021 wurden 28 Einbrüche mit einem Schaden von 68 000 Euro bekannt. Jeder vierte Fall wurde aufgeklärt.

Mit Einsatzfahrzeug auf Spritztour

Das Diebesgut reichte meist von der Kaffeekasse über Handschuhe und Fahrräder bis zum Computer. Heck von der Wiesbadener Berufsfeuerwehr kennt zudem Fälle, bei denen Einsatzfahrzeuge für eine Spritztour mit Blaulicht gestohlen und später irgendwo abgestellt wurden.

Seiner Erfahrung nach sind die Gebäude der Wehren auf sehr unterschiedlichem Niveau gegen Einbrüche gesichert. „Da gibt es Licht und Schatten“, sagt er. „Es wird aber immer mehr darauf geachtet. Schließlich sind Feuerwachen ein Teil der kritischen Infrastruktur.“ dpa