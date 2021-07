Dressurturnier am Wochenende

Nachdem im vergangenen Jahr die Turniere des Reit- und Fahrvereins Mannheim-Friedrichsfeld Corona-bedingt ausfallen mussten, lädt der Verein in diesem Jahr wieder dazu ein. Auftakt war bereits am Freitag um 12.30 Uhr auf der vereinseigenen Reitanlage in der Sulzer Straße mit dem Dressurturnier. Bis zum Sonntag gibt es dann wieder Dressurprüfungen in den verschiedensten Klassen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter anderem findet am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr die Prüfung in der Führzügelklasse statt und gegen 15 Uhr der Höhepunkt, nämlich die M-Dressur.

Zuschauer sind am Samstag und Sonntag weiterhin willkommen, es gelten auch auf der Reitanlage die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Eine Woche später, vom 30. Juli bis 1. August, findet an gleicher Stelle das Springturnier statt. -ion