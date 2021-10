Die Chemie stimmt, das Alter passt

Die Suche nach einem neuen Dirigenten bei der Singgemeinschaft Frohsinn/Sängerbund ist erfolgreich verlaufen, nachdem der langjährige Chorleiter Dietrich Edinger in Ruhestand gegangen war. „Wir hatten drei Bewerber und haben die goldene Mitte genommen“, sagte Zweiter Vorsitzender Dieter Baier.

© Marion Schatz

Vorsitzender Gerhard Krieger hatte in der Verbandszeitung Baden Vocal eine Anzeige aufgegeben, mit Thomas Reisig (Bild) wurde man fündig. Der 53-Jährige ist verheiratet, Vater einer Tochter und von Beruf Diplom-Ingenieur der Steuerungs- und Regelungstechnik. Reisig kam sehr früh zur Musik. Im zarten Alter von acht Jahren schenkte ihm ein Onkel ein Akkordeon. Später trat er in den Männergesangverein seiner Heimat Lampenhain ein.

Probe am Donnerstag Singstunde ist immer donnerstags ab 19.30 ... Probe am Donnerstag Singstunde ist immer donnerstags ab 19.30 Uhr im Max-und-Moritz- Saal der Aliaxis GmbH, Steinzeug straße 50, Friedrichsfeld.

Mit 15 Jahren schon „Vize“

Als man dort einen Vize-Chorleiter suchte, fiel die Wahl auf den gerade mal 15-jährigen Thomas, weil er einer von zweien war, die Noten lesen konnten. Er ging zum Vize-Chorleiter-Lehrgang und fand viel Spaß daran, einen Chor zu dirigieren. Schon bald durfte er Lieder einstudieren und machte 1987 eine Ausbildung zum Dirigenten bei der mobilen Chorleiterakademie in Heidelberg.

Die Musik sieht er als Ausgleich zu seinem Job und hat sehr viel Freude daran. Viele Chöre hat er schon geleitet, derzeit sind es drei. Neben der Chorgemeinschaft ist er noch Chorleiter beim Männerchor und beim gemischten Chor des GV Harmonie Brombach-Kröckelbach. Er ist aber keineswegs auf traditionelle Chöre festgelegt, sondern hat auch schon moderne Chöre oder auch Gospelchöre geleitet. Sein Focus liegt auf dem A-cappella-Gesang.

Einstimmige Entscheidung

Die Chemie zwischen Chor und Chorleiter habe von Anfang an gestimmt, so Dieter Baier. „Auch das Alter passt, wir wollten keinen zu jungen Chorleiter“, so Jürgen Zink im Namen des Sängerbunds. Der Chor habe sich dann einstimmig für Thomas Reisig entschieden.

Der wiederum betont, er habe sich hier sofort wohlgefühlt. Derzeit ist er dabei, das große Repertoire des 53 Männer starken Chors zu durchforsten. Vieles lässt sich da wieder aufarbeiten, aber er wird auch neue Lieder einstudieren. Demnächst gibt es auch eine Kennenlernrunde mit allen Sängern. Dabei will er herausfinden, wo die Stärken und Schwächen des Chors liegen. Ein weiteres Augenmerk legt er auf die Stimmbildung. Hier soll es Workshops geben. -ion