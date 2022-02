Deutsche Bahn tauscht Aufzüge

Die Deutsche Bahn (DB) tauscht am Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld Süd die Aufzüge. Die Arbeiten starten laut DB am Montag, 28. Februar. Bereits Ende Juni 2022 könnten dann Reisende von einem neuen Aufzug zum Bahnsteig am Gleis 2 profitieren. Im Anschluss tauscht die Bahn den Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 1. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 560 000 Euro. Die DB Mobilitätsservice-Zentrale helfe bei der Planung barrierefreier Alternativrouten. Fahrgäste müssen sich bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden. Alternativ empfiehlt die Bahn, auf die barrierefreien Bahnhöfe Mannheim-Arena/Maimarkt oder Mannheim Hautbahnhof auszuweichen. red/aph

