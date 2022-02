Deutsche Bahn erneuert Aufzüge am Bahnhof Friedrichsfeld-Süd

Mannheim. Die Deutsche Bahn (DB) tauscht am Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld Süd die Aufzüge aus. Nach Angaben des Unternehmens werden die Arbeiten am 28. Februar starten. Bereits Ende Juni 2022 sollen Reisende dann von einem neuen Aufzug zum Bahnsteig am Gleis 2 profitieren. Im Anschluss tauscht die Bahn den Aufzug zum Bahnsteig an Gleis 1. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 560 000 Euro.

Barrierefreier Alternativrouten können mit Hilfe der DB Mobilitätsservice-Zentrale geplant werden. Fahrgäste können sich bis spätestens einen Werktag vor der Reise melden. Alternativ empfiehlt die Bahn, auf die barrierefreien Bahnhöfe Mannheim-Arena/Maimarkt oder Mannheim Hautbahnhof auszuweichen.