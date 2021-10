Den Stillstand gut genutzt

Die gute Nachricht gleich vorneweg: Der Turnverein hat durch die Corona-Pandemie so gut wie keine Mitglieder verloren. Auch finanzielle Hilfen mussten nicht in Anspruch genommen werden, da der Verein gut gewirtschaftet hat. Das war einer der Punkte im Geschäftsbericht des Vorsitzenden Dirk Kappes.

Zuvor hatte der Zweite Vorsitzende Dirk Mehl die erschienenen Mitglieder, im Besonderen Ehrenmitglied und Ehrenringträger Günter Heil sowie die Ehrenmitglieder Sylvia Mehl, Rolf Lutz und Karlheinz Eichentler, zur Jahreshauptversammlung unter Corona-Bedingungen in der Turnhalle willkommen geheißen.

Dennoch habe die Corona-Pandemie den Verein hart getroffen, so Dirk Kappes. Der erste Lockdown im März 2020 und die Pandemie-bedingten Verordnungen stellten die Vereinsführung vor schwierige Aufgaben. Der Sportbetrieb stand still, alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Nahezu wöchentlich wurde das Hygienekonzept überarbeitet und angepasst.

Hart getroffen

Nachdem es im Sommer 2020 zu Lockerungen kam, traf der zweite Lockdown im November 2020 den Turnverein 1892 dann umso härter. Der komplette Spielbetrieb musste wieder eingestellt werden. Den Stillstand im Vereinsleben hat man genutzt, um notwendige Arbeiten, beispielsweise in der Turnhalle, durchzuführen.

Auch ging Kappes auf die Aktivitäten der einzelnen Abteilungen ein. So konnte beispielsweise beim Kinderturnen nach dem Lockdown eine verstärkte Nachfrage nach Bewegung festgestellt werden. Neben der Herzsportgruppe gibt es jetzt auch eine Lungensportgruppe, und das Yoga-Schnupperangebot wurde sehr gut angenommen.

Neue Tischtennisgruppe

Bereits seit 25 Jahren gibt es die Beachvolleyballanlage auf dem Sportplatz, eine der schönsten und anspruchsvollsten in ganz Nordbaden. Im Oktober startet die Saison in der Handball-Badenliga, Friedrichsfeld spielt in der stärker eingeschätzten Nordstaffel. Sowohl die Leichtathletikabteilung als auch die Tennisspieler konnten ihren Sportbetrieb im Freien früh wieder aufnehmen. Eine erste Wanderung konnte die Wanderabteilung durchführen, die nächste findet am 6. November statt. Neu gebildet hat sich eine Tischtennisgruppe.

Einen positiven Kassenbericht legte Simone Jacob vor. Torsten Lutz bestätigte der Kassiererin, auch im Namen von Kristin Gastgeb, eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung für Kassiererin und Gesamtvorstandschaft erfolgte einstimmig. Turnusmäßig wurde mit Jeanette Reber eine neue Kassenprüferin gewählt, Torsten Lutz bleibt noch ein Jahr im Amt. Es wurde angeregt, auch für den Sportplatz einen Defibrillator anzuschaffen. Darum will sich der Vorstand kümmern. -ion