Baubeginn im August?

Der Neubau der Kita in der Wallonenstraße soll Ende August oder Anfang September beginnen. Das gab der Träger der Einrichtung, die evangelische Kirchengemeinde, bekannt. Die Kirche investiert etwa 1,1 Millionen Euro aus Eigenmitteln. Beim Kita-Neubau spielt laut Kirchengemeinde der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Es wird mit Holz gebaut, Photovoltaik-Anlagen sorgen für Strom, das Dach ist begrünt. Geplanter Start in der neuen Kita für 75 Kinder mit unverändert drei Kitagruppen und einer Kleinkindgruppe ist Ende 2022. Nach Angaben der Stadt wurde „in intensiven Gesprächen zwischen Fachverwaltung und Träger“ der Erhalt derselben Gruppenzahl vereinbart.

Die Stadt Mannheim fördert das Vorhaben nach eigenen Angaben (Stand Dezember 2020) mit bis zu 2,268 Millionen Euro. Dies diene dem Erhalt der bestehenden Krippengruppe sowie der drei Kindergartengruppen. „Aus baulichen, räumlichen, strategischen und wirtschaftlichen Gründen“ wurde das alte Gebäude abgerissen, heißt es von der Stadt.

Auf Schulhof ausgelagert

Die alte Kita Wallonenstraße, die sich auf ein Vorder- und ein Hinterhaus verteilte, entsprach nicht mehr den notwendigen Voraussetzungen, schreibt die Kirche in einer Mitteilung. Seit November 2020 ist die zur evangelischen Johannes-Calvin-Gemeinde gehörende Kita ausgelagert in Räume auf dem Hof der Friedrichsfeldschule. Die Evangelische Kirche Mannheim ist Träger von insgesamt 46 Kitas in Mannheim. Dort betreuen 650 pädagogische Fachkräfte rund 2800 Kinder. tge