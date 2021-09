Abschied mit Haydn

Am Freitag, 17. September, veranstaltet die Kantorei der Calvin-Kirche Friedrichsfeld um 20 Uhr das Abschiedskonzert für ihre langjährige Chorleiterin Claudia Schwabe. Zur Aufführung gelangt „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn. Dieses berühmte Oratorium beschreibt in mitreißender Musik die Erschaffung der Erde in den sechs Schöpfungstagen nach der Beschreibung im Alten Testament der Bibel. Zusammen mit dem Chor musizieren drei Gesangssolisten: Anabelle Hund (Sopran) singt die Rolle des Erzengels Gabriel, Hannes Wagner (Tenor) die des Erzengels Uriel und Michael Roman (Bass) die des Erzengels Raphael.

Nur Geimpfte und Genesene

Den anspruchsvollen Orchesterpart übernimmt die Sinfonietta Mannheim. Die Gesamtleitung hat zum letzten Mal Claudia Schwabe. Das Konzert findet unter Anwendung der 2G-Regel statt. Das bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene dem Konzert beiwohnen können. Das gilt sowohl für die Aufführenden als auch das Publikum.

Zusätzlich werden noch die Kontaktdaten von allen erhoben. Das ist per Luca-App beziehungsweise per Meldebogen möglich. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstalter bitten die Besucher darum, frühzeitig zum Konzert zu kommen und den Impfnachweis mitzubringen, damit die Anmeldeformalitäten in aller Ruhe stattfinden können. Außerdem sollten die Gäste am Eingang ausreichend Abstand untereinander halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Innenraum ist über die gesamte Zeit der Veranstaltung eine medizinische Maske zu tragen. Kartenbestellungen für dieses Konzert können ausschließlich über die folgende E-Mail-Adresse erfolgen: kartenbestellung.kantorei@t-online.de. -ion