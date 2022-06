Abendmusik mit Truheorgel

Die Einladung zur Abendmusik „gebet.stille.klang“ in der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld versprach eine ungewöhnliche Instrumentenkombination. Zur Truhenorgel trat mit dem Klavier ein sehr ähnliches Instrument, was einem eigenständigen Klang nicht unbedingt förderlich zu sein schien. Aber die junge Pianistin Anastasia Churbanova, Studentin an der Musikhochschule Mannheim, faszinierte mit virtuosen Improvisationen, die manchmal an Debussy oder auch Bach erinnerten.

Diese Klänge hoben sich durchaus von den meist clustermäßigen ruhigen Tönen der Truhenorgel ab und ergänzten sie. Der Friedrichsfelder Kirchenmusiker Arno Krokenberger, der das Programm zusammen mit Pfarrer Michael Jäck zusammengestellt hatte, spielte nicht nur die Truhenorgel, sondern animierte auch zum gemeinsamen Singen. Bernd Binder, der Vorstand der Kantorei, lud im Anschluss alle Anwesenden zu einem Umtrunk in der Abendsonne vor der Kirche ein. Die nächste Abendmusik findet am Mittwoch, 6. Juli, um 19 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche statt. Arno Krokenberger hat dafür den Percussionisten Dominik Fürstberger verpflichtet. Der Eintritt ist wie immer frei. ion

