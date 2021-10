Mannheim. Der neue Kirchenmusiker an der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld, Arno Krokenberger, lädt wenige Tage nach seiner feierlichen Einführung zu einer Abendmusik ein. Am Mittwoch, 6. Oktober, musizieren von 19 Uhr bis 19.45 Uhr Violetta Hellwig (Sopran), Kristina Shamgunova (Saxophon) sowie Arno Krokenberger (Orgel) in der Kirche unter dem Titel „gebet. stille. klang.“ Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

