38-Jährige stirbt in Friedrichsfeld nach körperlichem Angriff von 27-Jährigem

Mannheim. Eine 38-jährige Frau ist am Montag nach einem Körperverletzungsdelikt eines 27 Jahre alten Manns an ihren Verletzungen gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag mit.

Der 27-jährige Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht, in der Nacht des 1. Mai in einer Wohnung wiederholt ohne Grund auf den Kopf und den Oberkörper der 38-jährigen Frau eingeschlagen zu haben. In Folge dessen erlitt die Frau verschiedene Hämatome, blutende Verletzungen und eine Hirnblutung, was kurz darauf zu ihrem Versterben führte. Der Tatverdächtige und die Verstorbene sollen sich seit längerem kennen, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus verständigten die Beamten, welche den Leichnam in der Wohnung auffand. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde daraufhin beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erwirkt. Der Tatverdächtige wurde am heutigen Dienstag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Er setzte den Haftbefehl antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss wurde der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.