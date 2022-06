Verlängerung des Stegs kommt an

So viel einhelliges Lob bekommt die Stadtverwaltung selten: Gemeinderat und Bezirksbeirat Käfertal haben die Absicht begrüßt, den Franklin-Steg, der zwischen der Vogelstang und dem Neubaugebiet geplant ist, über die Birkenauer Straße und die OEG-Gleise hinaus zu verlängern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP, die das Neubaugebiet Franklin plant, habe bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, bestätigte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer im Ausschuss für Umwelt und Technik einen entsprechenden „MM“-Bericht. Der bereits geplante Steg werde aber nicht einfach verlängert. „Es wird definitiv ein zweites Bauwerk“, so Eisenhauer. Das Ergebnis der Studie solle in einem Jahr vorliegen. Dabei stelle es eine „knifflige Herausforderung“ dar, wo der neue Übergang enden solle – denn gleich nach den OEG-Gleisen entsteht ein Hochhaus.

Einhellige Zustimmung

„Aber ich habe ein echt gutes Gefühl, dass man da eine architektonisch städtebaulich besondere Lösung kreieren kann“, äußerte sich CDU-Stadtrat Thomas Hornung überzeugt. Er bezeichnete es aber als eine Art „Geschichtsklitterung“, dass die Stadtverwaltung von Anfang an für die Verlängerung des Stegs gewesen sei. Vielmehr habe es zu dem Thema lange unterschiedliche Auffassungen gegeben.

Ansonsten gab es bei der Sitzung einhellige Zustimmung. „Wir unterstützen das vorbehaltlos“, so SPD-Stadtrat Reinhold Götz, der die Verlängerung als „deutlich bessere Lösung“ begrüßte. Von einer „Vorlage, die Spaß macht“ und einem „sinnvollen Projekt“ sprach CDU-Stadtrat Alexander Fleck, der durch eine „löbliche Initiative“ ermöglichte Bundesförderung begrüßte. Dennis Ulas (Linke) begrüßte die „überfälligen Maßnahme“ ebenso wie Gabriele Baier (Grüne), die sich über die mit dem Steg mögliche Überwindung der Bundesstraße B 38 als einer „brutalen Hürde“ für Fußgänger und Radfahrer freute.

Auch Matthias Pitz (Grüne) wollte sich als Sprecher des gesamten Bezirksbeirats Käfertal „dem allgemeinen Lob anschließen“.