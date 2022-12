Überweg für Schüler gefordert

Die Verwaltung soll „zeitnah einen Fußgängerüberweg über die Thomas-Jefferson-Straße an der Franklin-Grundschule realisieren“. Das hat jetzt die CDU-Gemeinderatsfraktion auf Anregung der Käfertaler CDU-Bezirksbeiräte beantragt. Die SPD-Fraktion forderte nach einem Vor-Ort-Termin „Schnelle und unkomplizierte Lösungen“, so SPD-Stadträtin Melanie Seidenglanz.

„Zu Stoßzeiten ein Risiko“

„Uns reicht es nicht aus, dass von Seiten der MWSP/Verwaltung lediglich gesagt wird, was nicht geht“, so der Käfertaler CDU-Bezirksbeirat Christian Hötting. „Uns fehlt der konstruktive Ansatz, eine durchgreifende Lösung zu finden“, kritisiert er. Richtig sei, „dass viele der Verkehrsprobleme hausgemacht sind“, verweist er auf „Eltern-Taxis“. Das sei „aber auch darauf zurückzuführen ist, dass die für diesen Stadtteil propagierte Verkehrswende mangels durchgreifender Alternativen zum Pkw bisher ausgeblieben ist“, so Hötting. Die derzeitige Querung stelle „insbesondere zu Stoßzeiten ein Sicherheitsrisiko dar“, begründet CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz den Antrag. Die von der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP ergriffenen Maßnahmen seien „löblich, reichen aber nicht aus“, verlangt Kranz einen Fußgängerüberweg, wolle aber „auch anderweitige effektvolle Lösungen nicht ausschließen“.

„Umgehend Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrenstellen“ auf dem Schulweg fordert der SPD-Fraktionschef Thorsten Riehle. „Möglich wäre dies mit einer optischen Warnanlage oder gar einer Ampel am offiziellen Weg“, regt er an. Durch Schülerlotsen müsse dafür gesorgt werden, „dass auch die Kleinsten im Straßenverkehr sichtbar bleiben“, schlägt Riehle ein Projekt mit freien Trägern oder Jobcenter vor. Man müsse auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen, die den kürzeren und sinnvolleren Weg über den Spielplatz nehmen. pwr