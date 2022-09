Rnv kündigt Kanal- und Tiefbauarbeiten in der Thomas-Jefferson-Straße an

Mannheim. Die Kanal- und Tiefbauarbeiten in der Thomas-Jefferson-Straße beginnen am Montag, 19. September. Wie die rnv mitteilt, sind die Bauarbeiten notwendig für den Neubau der Straßenbahn im Mannheimer Viertel Franklin. Dort werden laut rnv in voraussichtlich vier Monaten zwischen dem neu hergestellten Gleisbogen und der Kreuzung Abraham-Lincoln-Allee/Thomas-Jefferson-Straße insgesamt vier Kanalschächte von der Fahrbahn in den Gehwegbereich versetzt und neue Querverbindungen zum Kanal hergestellt.

Der Individualverkehr in der Thomas-Jefferson-Straße wird laut rnv während der Bauarbeiten nicht beeinträchtigt sein. Der Verkehr wird einspurig am jeweiligen Baufeld vorbeigeführt. Auch für Fußgänger und Fahrradfahrer bleibt jeweils eine Gehwegseite erhalten. Nach Fertigstellung der neuen Kanalschächte beginnen voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres die Gleisarbeiten in diesem Abschnitt der Thomas-Jefferson-Straße.