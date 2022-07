Neue Verkehrsführung auf Franklin

Mannheim. Ab Donnerstag, 7. Juli, wird in Mannheim-Franklin das Linksabbiegen von der Bensheimer Straße in die Wasserwerkstraße sowie in der Gegenrichtung das Linksabbiegen von der Wasserwerkstraße (aus Fahrtrichtung Friedhof kommend) in die Bensheimer Straße nicht mehr möglich sein. Mit dieser temporären Maßnahme soll der Verkehr großräumig um den Stadtteil geleitet und die Kreuzung für die Bewohnerinnen und Bewohner auf Franklin sicherer werden, wie die Stadt mitteilt. Bis zum finalen Umbau beider Straßen im Jahr 2024 soll die Maßnahme zur Verkehrsberuhigung erhalten belieben. Die Bensheimer Straße wird dann als Sackgasse ausgebildet und die Kreuzung nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugänglich sein.

Neue Verkehrsführung über Magdeburger Straße – B38 – Waldstraße

Fahrzeuge aus Viernheim (über die Kreisstraße K9751) werden über die Magdeburger Straße auf die B38 Richtung Mannheim-Zentrum und über die Waldstraße in Richtung Gartenstadt / Sandhofen geleitet.

Der Verkehr entlang der Bensheimer und Birkenauer Straße wird analog zur Fahrtrichtung aus Viernheim über die B38 geleitet. Wer von Franklin Mitte und Sullivan kommt, dem wird die Ausfahrt über die Abraham-Lincoln-Allee und Birkenauer Straße sowie Magdeburger Straße (Brücke) empfohlen. Alternativ besteht die Möglichkeit, über die Franklin-D.-Roosevelt-Straße bzw. Thomas-Jefferson-Straße und Wasserwerkstraße zur Waldstraße zu fahren.

Der Friedhof Käfertal ist aus Franklin kommend regulär zu erreichen. Aus Richtung Waldstraße ist jedoch das Linksabbiegen in den alten Postweg ebenfalls unterbunden, sodass über die Parallelerschließung auf Höhe der Tankstelle der Alte Postweg genutzt werden muss.

Die Buslinie 67 ist von der Maßnahme nicht betroffen und fährt weiterhin auf dem regulären Linienweg.