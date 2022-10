Zwei Personen bei Unfall in Mannheim-Feudenheim verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall am Montagabend in Mannheim-Feudenheim sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es in Folge des Unfalls auch zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 17.30 Uhr war eine 19-Jährige die Feudenheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf der Höhe der Haltestelle Pfeifferswörth fuhr sie vermutlich in Folge von Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Opel auf. Dabei wurden die Opelfahrerin, als auch ihre Beifahrerin durch den Aufprall leicht verletzt. Beide wurden vor Ort erstversorgt und dann in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen, die abegeschleppt werden mussten, entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 17000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und der Verkehr musste bis ungefähr 20.40 Uhr über die Dudenstraße abgeleitet werden.