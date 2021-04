Zu Fuß bequem zur Parkanlage

Wie sehen die Wegebeziehungen zwischen Feudenheim und dem Spinelli-Park aus, und wie kommen die Feudenheimer während und nach der Buga zu Fuß auf das Areal. Diese Frage hat der Bezirksbeirat der Verwaltung gestellt. Die Stadt nahm jetzt schriftlich Stellung zu der Anfrage. Danach wird für die Zeit der Buga und danach die Talstraße teilweise für die Verbindung genutzt.

AdUnit urban-intext1

„Privilegierte Verkehre“

So werde der Bereich zwischen Wingertsbuckel und Gewerbegebiet für die Zeit der Bundesgartenschau ausschließlich für sogenannte „privilegierte Verkehre“, also etwa Rettungsfahrzeuge, genutzt. Auch die künftige Erschließung der U-Halle und des Grünhofs soll laut Verwaltung über diesen Bereich ermöglicht werden. Derzeit prüfe man darüber hinaus die Weiterführung der Erschließung parallel zum heutigen Fuß- und Radweg.

Die Planungen im Rahmen des Verkehrsmanagements der Buga sehen vor, dass Besucher, die mit dem ÖPNV an der Haltestelle Talstraße ankommen, ebenfalls über den oben beschriebenen Zugang auf das Spinelli-Gelände geführt werden. Für den Fuß- und Radverkehr wären sowohl der zukünftige Eingang Talstraße als auch der bisherige Zugang über die Straße Am Aubuckel relevant, da das Haupteingangsgebäude im ehemaligen „Gym“ am Spinelliplatz über beide Seiten fußläufig erreichbar ist. Die Straße Wingertsbuckel könne aus Feudenheim wie gewohnt sowohl an den Ampeln Am Aubuckel als auch an der Talstraße überquert werden, so die Stadt. Während der Bundesgartenschau eingeführte Wegeverbindungen sollten dann auch dauerhaft erhalten bleiben.

Alle Fragen der Erschließung und Anbindung an die Parkanlage für die Zeit nach der Bundesgartenschau würden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zur künftigen Nutzung der U-Halle geprüft. Eine Änderung der Völklinger Achse im Bestand und die Nutzung durch den Individualverkehr seien dabei nicht vorgesehen. Der Fuß- und Radverkehr zwischen Feudenheim (Talstraße) und Käfertal (Im Rott) solle ausgebaut und verstärkt werden. dazu müsse man den Kreuzungsbereich nördlich der Gleise baulich anpassen und bessere Querungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr berücksichtigen.

AdUnit urban-intext2

Gewachsene Grenzen

Zu einer besseren Verzahnung des Grünzugs mit Feudenheim erklärte der zuständige Fachbereich, der Wingerstbuckel und die Straßen Am Aubuckel und Wingertsbuckel bildeten „historisch gewachsene Grenzen“ zum Freiraum. Eine Ausnahme stellten die bestehende beziehungsweise die neue Bebauung und das bereits vorhandene Gewerbegebiet dar, die aus dem definierten Ortsrand ausbrächen und in den Freiraum hineinragten. Sie bildeten mit ihren vielfältigen Wegen, Anknüpfungspunkten und Nutzungen eine „räumliche Brücke in die zukünftige Parkanlage“ hinein.