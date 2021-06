Zehn Abende lang volles Programm

Mit demselben eisernen Willen, mit dem er bereits im vergangenen Jahr trotz der Pandemie den Feudenheimer Kultursommer auf die Beine gestellt hatte, will der Feudenheimer Verleger Ulrich Wellhöfer auch in diesem Jahr die beliebte Veranstaltungsreihe auf die Bühne bringen: Vom 11. Juni bis 23. Juli gibt es Konzerte, Kabarett-Abende und eine Jazz-Vesper, alles organisiert unter Einhaltung sämtlicher Hygiene-Regeln.

Gute Kooperation

Wellhöfer ist es dabei erneut gelungen, hervorragende Künstler aus der Region für zehn Veranstaltungen im Juni und Juli zu gewinnen. Unterstützung erfährt er dabei vom veranstaltenden Verein KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar, den Kulturevents Rhein-Neckar, vom Kulturtreff Altes Rathaus, der Kulturkirche Epiphanias, dem Tennisklub Grün-Weiss und dem WSV Feudenheim. Und auch das Kulturamt der Stadt habe die Reihe mit Unterstützung und Wertschätzung möglich gemacht, so Wellhöfer.

Dass die Angebote der Kulturschaffenden mit ihrer Beteiligung am Kultursommer weit über den Stadtteil hinaus noch bekannter werden, freut den Initiator besonders. „Solche Kooperationen sind heute wichtiger denn je, um Kleinkunst, Stadtteilleben und kulturelle Vielfalt sichtbar und für einen möglichst großen Publikumskreis erlebbar zu machen“, davon sind Ulrich Wellhöfer und Gisela Kerntke von Kultur Quer überzeugt – und daraus schöpfen beide ihre Motivation.

Los geht es am 11. Juni, 19.30 Uhr, dann heißt es Fever mit Adax Dörsam Silke Hauck, gespielt wird auf der WSV-Wiese (Maulbeerinsel). Am 15. Juni, 19.30 Uhr gibt es Irish Folk mit Saoirse Mhór, Michael Busch und Stefan Emde (WSV-Wiese), am 18. Juni, 18.30 Uhr, folgt Jazzabella mit Music like Perfume (Tennisklub Grün-Weiss).

Konzerte, Kabarett und Kirche

Am 25. Juni, 19.30 Uhr, treten Madeleine Sauveur und Clemens Maria Kitschen mit „Lassen Sie mich durch, ich bin Oma!“ auf (WSV-Wiese). Am 2. Juli, 19.30 Uhr, kann man Musik von Künstlern der Orientalische Musikakademie Mannheim und eine Ausstellung mit Künstlern von KulturQuer – QuerKultur im Kulturtreff Altes Rathaus (hinterer Rathausplatz) erleben.

Am 6. Juli, 19.30 Uhr, heißt es dann „Da muss der Handwerker ran“ bei einem Musikkabarett-Abend mit Mafalda (WSV-Wiese). Unter dem Titel „Im gurgelnden Strudel der Zeit – rau(h)reife Texte und krass-romantische Lieder“ bringen am 9. Juli, 19.30 Uhr, Astra van Nelle und der Lorbeerstorch die WSV-Wiese zum Schwingen.

Am 16. Juli, 19.30 Uhr, folgt ein Brecht-Abend mit Bettina Franke und Bernd Köhler (Kulturtreff Altes Rathaus), und am 17. Juli, 18 Uhr, trifft man sich zu einer Jazzvesper mit geistlichem Impuls – mit Alexandra Lehmler, Matthias Debus und Jörg Lichtenberg in der Kulturkirche. Den Abschluss macht schließlich am 23. Juli, um 19.30 Uhr, die Band Ukulayers mit „Favorite Room“, einem CD-Release auf der WSV-Wiese auf der Maulbeerinsel.

Karten kann man per Mail an info@wellhoefer-verlag.de bestellen, Rückfragen bekommt man unter Tel. 0621/7188167 beantwortet.