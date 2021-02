Mannheim. Was drin ist, verraten sie nicht. Sie sei „bestückt mit Dingen, die man für eine gelungene Sitzung ’Hockdown im Lockdown’ gut gebrauchen kann“, formuliert es Frauenfasnacht-Aktive Marianne Rohde. Von den immerhin drei närrischen Gruppierungen des Stadtteils, die sonst an sechs Abenden mühelos einen großen Saal füllen, hat die Feudenheimer Frauen-Fasnacht (FFF) die originellste Antwort auf die ausfallende Kampagne vorbereitet: die FFF-(Wunder-)Tüte.

„Der Verstand ist ganz bei dem Verzicht der Fasnacht, aber das Herz schon traurig“, seufzt Irmi Benz, die FFF-Präsidentin. „Gerade in Zeiten von Abstand vermissen wir das Miteinander und die geselligen Abende unserer Sitzungen sehr“, bedauert sie. Die Elferrätinnen treffen sich aber gelegentlich per Videokonferenz, und da kamen sie auf die Idee, was sie dennoch machen können.

Von Angelika Dreher gezeichnete Werbung für die FFF-Wundertüte. © FFF

Sie bieten vom 11. bis zum 16. Februar närrische Beiträge auf ihrer Internetseite, „damit unsere Fans ein bisschen Frauenfasnachts-Feeling spüren“, so Benz. Dazu bieten sie die FFF-Tüte mit fasnachtlichem Zubehör für alle an, die vom Sofa aus die diversen närrischen Fernseh- und Internetsitzungen verfolgen. Wie üblich spenden die FFF-Damen ihre Einnahmen – diesmal insbesondere an Frauenprojekte, die während der Pandemie Frauen in besonderen Notlagen unterstützen.

Das „Narrebloos“-Virus

Nahezu „komplett im närrischen Tiefschlaf oder in der karnevalistischen Quarantäne“ ist nach den Worten ihres Präsidenten Ingo Bauer dagegen die Feudenheimer „Narrebloos“. Man habe sich dazu entschieden, „weil es die Narrebloos nur ganz oder gar nicht gibt und wir nicht reduziert feiern können“, sagt Ingo Bauer.

Man werde sich aber am nächsten Wochenende, wenn eigentlich die drei stets ausverkauften Sitzungen wären, über die Sozialen Medien melden. Zwar seien alle Aktiven traurig, „nicht wie gewohnt mit Freude anderen eine Freude bereiten zu können“. Zugleich sei die „Narrebloos“ aber „fest entschlossen, dass uns dieses unsägliche Virus nicht daran hindern wird, mit aller karnevalistischer Wucht zurückzukommen“, verspricht Bauer.

Hoffentlich würden die Impfungen bis zum Herbst Covid-19 „den Garaus machen, dass wir uns alle wieder mit Freude anstecken können – an dem schönsten Virus, das es gibt und das weiterhin tief in uns schlummert: dem Fasnachtsvirus!“, so Bauer augenzwinkernd. Da die „Narrebloos“ so gut wie keine laufenden Kosten habe, sei „die Trauer über den Ausfall der Fasnacht deutlich größer als wirtschaftliche Sorgen“, beruhigt er.

Das ist beim „Lallehaag“ anders. „Trotz Corona laufen ja die Ausgaben wie Miete, Versicherungen, Nebenkosten weiter und unsere Einnahmen sind gleich null“, so Präsidentin Daniela Gruber. Das betrifft beim „Lallehaag“ insbesondere die Kosten für das Vereinshaus. Um Geld einzunehmen, hat der „Lallehaag“ daher erfolgreich Weihnachtstüten verkauft.

„Der Lallehaag lässt sich nicht unterkriegen“, betont die Präsidentin. Austritte gebe es nicht, sondern sogar schon ein Neumitglied in diesem Jahr. Während Garden und Männerballett im Sommer mit Abstand im Freien trainierten, halte man nun den Betrieb per Video aufrecht. Man tue alles, damit die Aktiven nicht die Lust verlieren. „Die Trainerinnen basteln, malen und trainieren auch mit den Kindern übers Internet“, so Gruber. Zudem hätten die verschiedenen Gruppen sich gegenseitig immer mal wieder Aufgaben gestellt. „Das Highlight war ein Gummistiefelweitwerfen zwischen den Garden und der Vorstandschaft“, erzählt die Präsidentin begeistert. Und statt einer Weihnachtsfeier habe man eben im Fotostudio von Senatspräsident Markus Proßwitz Beiträge und Sketche als „Weihnachtsshow“ aufgenommen. Die Kampagneneröffnung am 11.11. lief ebenso virtuell.

Auf Orden hat der „Lallehaag“ verzichtet, doch ein Vereinsheft gibt es – aber lediglich digital. „Es ist uns in dieser schweren Zeit stark bewusst geworden: Wir halten alle zusammen“, bekräftigt Gruber: „Wir sind ein Team und brauchen uns!“