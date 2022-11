Wohngebiet wird größer

Das Wohngebiet am Südrand der früheren Spinelli-Kaserne in Feudenheim wird etwas größer als bisher bekannt. Die GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft plant dort jetzt 198 Wohnungen. „Das ist etwas mehr als ursprünglich gedacht“, sagte Gregor Kiefer, Architekt und Bereichsleiter der GBG, im Konversionsausschuss des Gemeinderates. Bisher war von bis zu 180 Wohnungen die Rede, eine endgültige Zahl wurde aber nie genannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben von Kiefer sind 42 Prozent Drei-Zimmer-Wohnungen vorgesehen, 28 Prozent Zwei-Zimmer-Wohnungen, 17 Prozent Vier-Zimmer-Wohnungen und der Rest kleinere Einheiten. 48 Prozent, also knapp die Hälfte, sollen öffentlich gefördert sein – also das, was man früher Sozialwohnungen nannte.

Ab Anfang 2025 will die GBG die zwei nördlich gelegenen Blocks der alten Pionierkaserne abreißen und dort zwei neue, jeweils viergeschossige Bauten errichten. Hinzu kommen auf der freien Fläche zwischen Sporthalle und U-Halle, wo derzeit die Haltestelle der Pendelbusse der Bundesgartenschau sowie der begrünte, üppig bepflanzte Willkommensbereich für die Buga-Besucher angelegt wird, sieben Punkthäuser von vier bis sechs Geschossen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ukraine-Krieg Warum Geflüchtete auf Columbus ihre Miete nicht an die Stadt Mannheim zahlen müssen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Parken während der Buga: Wo die Stadt in Feudenheim auf Kritik reagiert Mehr erfahren

Die Häuser sollen nur eine, wie es heißt, schmale Umfahrung erhalten. „Wir wollen den Individualverkehr möglichst raushalten aus dem Quartier“, so Kiefer. Nur Behinderte dürften vor den Häusern parken, alle anderen Autobesitzer werden auf die Quartiersgarage verwiesen, die gerade entsteht. Der dem Gemeinderat nun unterbreitete Entwurf für den Bebauungsplan sieht nur 8,0 Kfz-Stellplätze pro Wohnung vor, bekräftigte Helga Dieringer vom Fachbereich Stadtplanung. Dafür solle vor der heutigen U-Halle eine Bushaltestelle entstehen und eine Buslinie das neue Wohngebiet mit Feudenheim-Mitte verbinden – auf welcher Strecke und ab wann, das blieb aber offen.