Wo die wilden Hummeln summen

Schöner hätte es kaum sein können: ein strahlendblauer, wolkenloser Himmel. Eine grüne, voller Insekten summende Wiese. Ein glänzend aufgelegtes musizierendes Duo und ein nach Kultur geradezu „lechzendes“ dankbar mitgehendes Publikum. Die Gartenmatinee im Grün-Werk Feudenheim – präsentiert von Kulturevent Rhein-Neckar – war eine rundum gelungene Wiedereröffnung der seit einem Jahr ruhenden Veranstaltungskultur im Freien.

Dabei traten Annette Theuring und Clemens Maria Kitschen gemeinsam auf die Bühne. Hier traf Cello auf Piano, Bandoneon und Akkordeon. Zusammen ergaben sich klassische Kammermusik und clevere Kabarettmusik. Das Publikum wurde mit einer geradezu außergewöhnlichen Stilvielfalt verwöhnt. Das reichte von Ragtime und Musette, über Jig und Bossa nova bis hin zu Tango und Tarantella. So gar Welturaufführungen präsentierte das Duo, als es von Kitschen komponierte Werke aufführte. Das Publikum honorierte fast drei Stunden Musikvielfalt mit langanhaltendem Beifall, was schließlich mit einer begeistert aufgenommenen Zugabe von „Pinocchio“ zum Ende führte. Es war ein Genuss für alle, die dieses Konzert erleben durften. Niemand ging ohne ein zufriedenes Lächeln im Gesicht von dem schönen Gartengelände wieder nach Hause.

Kunterbuntes Programm

Die Vorsitzende von Kulturevent Rhein Neckar, Rahel Mangold, freute sich, dass endlich wieder Kultur geboten werden konnte. Sie bezeichnete den Ort der Veranstaltung als „kleines Paradies“. „Wir sind einfach alle glücklich, wieder vor Publikum auftreten zu können“, so die Vorsitzende. Die Musiker hatten im Kirchgarten in Wallstadt geübt. Da das Piano zu schwer zu transportieren war, kam die Idee auf, das Bandoneon einzusetzen. Das eigentlich von dem Krefelder Musiklehrer Heinrich Band im 19. Jahrhundert entwickelte und fast in der Vergessenheit geratene Instrument ist mit dem argentinischen Tango und der Milonga fast untrennbar verbunden. Die musikalische Reise begann mit „Von fremden Ländern und Menschen“ von Robert Schumann. Stücke von Charlie Chaplin (Oh that Cello), Gabriel Faurè (Sicillienne), Duke Ellington (In a sentimental mood) und ein traditioneller Tanz aus Irland folgten.

Dazwischen präsentierten Anette Theuring und Clemens Maria Kitschen immer wieder Eigenkompositionen des Musiklehrers – wie Tango, Bossa nova, Valse, Jig oder Ragtime. Einer der Höhepunkte war sicherlich der zum Schluss gespielte „Hummelflug“ aus „Das Märchen vom Zaren Saltan“ (Nikolai A. Rimski-Korsakow), bei dem Theuring geradezu zu Hochform auflief. Das Stück passte wunderbar in die grüne Umgebung, in der Schmetterlinge, Bienen und Hummel herumschwirrten. So fand ein abwechslungsreiches, kunterbuntes Programm einen gelungenen Abschluss. Zum Mittagessen waren nach einen Ohrenschmaus alle Zuhörer wieder pünktlich daheim. has

