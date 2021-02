Einen akribisch durchgeplanten Jahreskalender, bei dem nahezu alle Termine eingehalten werden können, war gestern: Auch das zweite Corona-Jahr wird von kurzfristiger Planung und Absagen geprägt sein. Das gilt auch für die Kirchen, wie zum Beispiel die evangelische und die katholische Gemeinde Feudenheim. Bislang gibt es bei beiden keine Präsenzgottesdienste, für die Zeit danach kommen die Hygienekonzepte wieder zum Einsatz.

Kleine Gruppen – und draußen

„Wir müssen alles doppelt planen – mit und ohne Corona-Beschränkungen. Gerne hätten wir eine große Gruppe Konfirmanden mit vielen Angehörigen und eine volle Kirche, doch wenn es nicht möglich ist, dann machen wir es wie 2020. In kleinen Gruppen, draußen, vor der Epiphaniaskirche“, meint Gabriele Klüter, Vorsitzende des Ältestenkreises der evangelischen Gemeinde Feudenheim.

Geplant sind die Konfirmationen für Juli. Alles Gewohnte wird umstrukturiert. Für die Seelsorge gibt es statt persönlicher Begegnungen Briefe und das Angebot, im Pfarramt anrufen zu können. Der Kinderbibeltag fand teils in Heimarbeit statt, die gebauten Bibel-Lego-Geschichten werden später als Stationengottesdienst ausgestellt. „An Ostern gibt es den Segen und ein Osterlicht to go vor der Epiphaniaskirche und Ostern auf dem Friedhof“, so Pfarrerin Dorothee Löhr.

Die Jazzvespern, bei denen die Musiker improvisieren, werden beibehalten, doch für Konzerte sieht es ungewiss aus. „Die Musiker können zurzeit nicht proben, da sie sich nicht treffen dürfen“, meint Ellen Weinel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Trotzdem hat die Gemeinde viele Vormerkungen, wie zum Beispiel eine von Organistin Ursula Trede-Boettcher organisierte Konzertreihe oder die Lange Nacht der Musik im Juli. Auch für die Kulturkirche sind Veranstaltungen geplant, bei denen die Termine kurzfristig festgelegt werden, je nach Corona-Einschränkungen.

Eine Grundsteinlegung für das neue Gemeindehaus in der Eberbacher Straße soll im Sommer stattfinden. „Im alten Bonhoefferhaus gab es eine Zeitkapsel von 1959, daher überlegen wir, ins neue ebenfalls eine Kapsel mit einzubauen“, fügt Gabriele Klüter hinzu.

Suche nach Alternative an Ostern

Auch bei der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul Feudenheim läuft das Kirchenjahr anders ab als gewohnt. „Die Gottesdienste gibt es als Livestream. Als Nächstes steht Ostern an, hierfür haben wir noch keinen festen Plan. Die Beteiligung des Kirchenchors an Ostern ist noch nicht möglich, da der Chor nicht proben kann“, meint Pfarrer Daniel Kunz. Es werde vielleicht eine Alternative geben, vergleichbar mit dem Sternenweg im Pfarrgarten an Weihnachten, der rund um die Uhr geöffnet ist.

Das Team des Gemeindefestes, das Ende Juni üblicherweise an zwei Tagen stattfindet, hat sich noch nicht festgelegt und möchte warten, ob das Fest mit einem Hygienekonzept umsetzbar ist. Auch die Erstkommunion wird umgeplant. Die Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, zu der die Gemeinde gehört, organisiert die Vorbereitung zusammen mit den Seelsorgeeinheiten Nord und Neckarstadt, unabhängig von Corona. „Wir hätten gerne mit Info-Veranstaltungen angefangen, doch es funktioniert nicht. Stattdessen bekommen die Eltern der Erstkommunikanten Monatsbriefe mit einer PDF-Datei“, so Barbara Kraus, Gemeindereferentin.

Hier gibt es Infos, Texte, und Rätsel, die Kinder und Eltern auf die Erstkommunion einstimmen. Und für den Familien-Newsletter kann man sich in einen Verteiler aufnehmen lassen. Für den Vorbereitungsunterricht gibt es fünf verschiedene Modelle, zwischen denen die Familien wählen können, zum Beispiel Thementage oder ein Familienwochenende. Die Erstkommunionsgottesdienste finden voraussichtlich zwischen Mai und Juli statt.

„Im Sommer können wir draußen feiern, ich habe schon einige Plätze im Kopf“, sagt Kraus. „Wir merken, dass in dieser Situation auch Chancen drinstecken, Althergebrachtes zu hinterfragen und neue Wege zu gehen.“