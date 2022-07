„Wir brauchen nur den politischen Willen“

Saubere, modernere Spielplätze und einen Jugendtreff, der länger geöffnet ist und ein selbstverwaltetes Café bietet – das wünschen sich Kinder und Jugendliche von Feudenheim. Im Bezirksbeirat haben sie einige der Vorschläge, die sie bei einer Stadtteilversammlung für junge Feudenheimer erarbeitet hatten, vorgetragen. Ob und wann sie realisiert werden, blieb offen.

„Es liegt dort viel Müll und er ist ziemlich alt“ – so beschrieben Mia und Ella, Mitglieder der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), den Spielplatz im Unteren Kirchfeld. Der ist zwar groß, aber „überhaupt nicht einladend gestaltet, unattraktiv und wird kaum genutzt“. Es fehlten Tischtennisplatten, Basketballkörbe oder ein Volleyball- oder Beachvolleyballplatz.

Marina verlangte stellvertretend für viele Nutzer des in Containern in der Neckarstraße untergebrachten Jugendtreffs bessere und jugendgerechtere Öffnungszeiten, etwa abends länger und am Wochenende, sowie ein Café, selbstverwaltet durch Jugendliche, mit schülergerechten Preisen, und eine neue Innen- und Außeneinrichtung.

Das waren nur zwei von vielen Wünschen, die bei der vom Kinder- und Jugendbüro, getragen von Stadt und Stadtjugendring, mit Jugendlichen aus dem Jugendtreff Feudenheim, der KjG Feudenheim, dem Kinderhaus Feudenheim, der Mädchenwohngruppe Fokus der Arbeiterwohlfahrt und der Infamilia Grundschulbetreuung erarbeitet worden und Politikern präsentiert worden waren.

Ein Schwimmbad in Feudenheim, mit Rutschen und Sprungturm – das hatte der für Bildung und Jugend zuständige Bürgermeister Dirk Grunert bereits direkt bei der Jugendversammlung als „nicht umsetzbare Wunschvorstellung“ bezeichnet. Dennoch verstehe er den Bedarf nach Bademöglichkeiten in der Nähe und müsse sich Gedanken machen, wie die anderen städtischen Bäder aus Feudenheim schneller und besser erreichbar werden könnten.

Doch bei anderen Punkten sahen die Politiker durchaus Chancen. „Wir müssen schauen, was veränderbar und machbar ist“, so Grunert zum Spielplatz im Unteren Kirchfeld. Andere Vorschläge betrafen einen neuen Fußballplatz, einen Unterstand, eine Beleuchtung und eine Sanierung des Bolz-und Spielplatzes in der Max-Hachenburg-Straße, der „dreckig und runtergekommen“ sei, so die Jugendlichen, einen Soccerpark oder generell mehr attraktive Sport– und Freizeitmöglichkeiten für ältere Jugendliche wie ein Beachvolleyballplatz, Tischtennisplatten, Sitzmöglichkeiten mit gemütlicher Beleuchtung sowie Überdachung. Bezirksbeirätin Birgit Sandner-Schmitt (FDP) machte den jungen Teilnehmer „ein Kompliment für den Mut“, wie sie ihre Anliegen artikuliert hätten.

„Wir kümmern uns darum“, versprach sie und stellte fest, dass es oftmals nicht mit großem Aufwand verbunden sei, Spielflächen ansprechend zu gestalten und sauber zu halten. Konkret wolle sie sich dafür einsetzen, dass der Platz am Unteren Kirchfeld instandgesetzt werde.

„Ganz tolles Engagement“

„Ein ganz tolles Engagement“ lobte ebenso Jochen Stien (Grüne) die Jugendlichen. „Es wird nicht alles gehen, aber wir müssen das ernst nehmen und weiterverfolgen“, erklärte er. „Es gibt Handlungsbedarf, wir haben das auf dem Schirm“, erkannte auch Klaus Glas (SPD) mit Blick auf den Jugendtreff wie auch die Spielplatzsituation. „Es sind größtenteils Wünsche, die ohne großen Aufwand zu erfüllen sind – wir brauchen nur den politischen Willen, eher wenig Geld“, stellte Rene Leicht (Grüne) fest. „Die Kosten sind gering im Vergleich zum gesellschaftlichen Ertrag“, wie er auf die Vorteile einer guten Jugendarbeit sowie von Sportmöglichkeiten hin.

Wichtig seien Angebote auch da, wo Jugendliche sich bewegen können – nicht nur am Ortsrand, sondern auch im Ortskern“. Das müsse der Bezirksbeirat ebenso „systematisch aufgreifen“ wie das Spielplatzkonzept der Stadt, das vom Stadtteilgremium bislang nicht gebilligt worden ist. Es orientiere sich auch zu sehr am Kindergarten-Alter und ignoriere weitestgehend Kinder im Grundschulalter.