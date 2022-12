Wieder „Cola-Ball“

Bloomaul Joachim Schäfer organisiert wieder die beliebte Kult-Tanzveranstaltung „Cola-Ball“ am Freitag, 23. Dezember in der Kulturhalle Feudenheim ab 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Cola-Ball“ hießen einst die Tanzabende vom Stadtjugendring in den 1960er Jahren im Rosengarten. Eingeladen sei nun „die „reifere Jugend, die gern noch tanzt, Erinnerungen auffrischt und einfach Spaß an Oldies der 1960er hat“, beschreibt Schäfer das Event für die Freunde von Rock’n’ Roll und Beat. Die dürften in legerer Kleidung, gerne auch mit Petticoats, kommen. Schäfer spielt mit seiner Band „Thunderbirds“, die es seit nun 60 Jahren gibt.

Karten zu 17 Euro bei Schäfer, Tel. 0621/412110, bei der Buchhandlung Waldkirch Feudenheim, dem Bücherkabinett Hoffmann Oststadt, bei Optik Faust Rheinau oder für 19 Euro an der Abendkasse. pwr