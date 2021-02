Für zwei Jahre war der Pilot-Versuch mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 auf der Feudenheimer Hauptstraße (wir berichteten mehrfach) angelegt. Ende 2020 lief diese Phase aus, bei der der ÖPNV von der Tempo-Reduzierung ausgenommen worden war. Jetzt hat der Feudenheimer SPD-Landtagsabgeordnete im baden-württembergischen Verkehrsministerium nachgefragt, wie man dort den Versuch bewertet und ob die Regelung dauerhaft beibehalten werde.

Weirauchs Fragen zielten auch auf eine mögliche Lösung für die Situation in der Seckenheimer Hauptstraße, hier wie in Feudenheim hatten sich Anwohner über den Verkehrslärm beschwert. Vom Ministerium hieß es damals, bei einer positiven Bewertung des Feudenheimer Versuchs könnten die dort gemachten Erfahrungen mit der allgemeinen Tempo-Begrenzung mit Ausnahme des ÖPNV ab 2021 auch in Seckenheim angewandt werden.

Antworten aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium stehen laut Weirauch bislang aus. scho