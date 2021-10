Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Die Bürgergemeinschaft Feudenheim sucht Mitwirkende für den Weihnachtsmarkt. Nach dem „deutlichen Signal“ der Landesregierung habe man sich entschlossen, die Veranstaltung am Samstag, 27. November von 11 bis 20 Uhr rund um das Feudenheimer Rathaus durchzuführen, so Vorstandsmitglied Thomas Frank. Möglich sei das aber nur mit Hilfe der Firma Bauklinik, die kostenlos einen Bauzaun für die Einzäunung des Geländes zur Verfügung stellt, ihn auf- und abbaut. So könne die wegen der Corona-Vorschriften notwendige Einlasskontrolle gewährleistet werden. Interessierte Vereine und Gruppierungen können sich bei Iris Freund (iris.freund@bgm-feudenheim.de) anmelden. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1