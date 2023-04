Viele neue grüne Inseln

Mal werden da noch Hecken geschnitten, dort Beete gepflegt oder neue rot-weiße Absperrpfosten gesetzt und verrostete, alte Exemplare entfernt: Rund um das Spinelli-Gelände der Bundesgartenschau in Feudenheim und Käfertal-Süd sind Gärtner und Mitarbeiter vom Stadtraumservice sowie von Fremdfirmen bis zum letzten Tag beschäftigt, damit für die Buga-Besucher schon auf dem Weg zur Großveranstaltung alles grün und neu aussieht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch das soll nicht nur für die Zeit der Bundesgartenschau sein. „Das sind schon dauerhafte Anlagen“, erklärt Markus Roeingh, der für Grünflächen zuständige Leiter des Stadtraumservice. Rund um das Spinelli-Areal und am Stadteingang in Luisenpark-Nähe, wo Besucher in Pendelbussen, mit dem Auto oder der Straßenbahn passieren, seien mehrere Verkehrsinseln, auf denen sich vorher nur vertrockneter Rasen oder Gestrüpp befand, in Staudenbeete umgewandelt worden – insgesamt 15 000 Quadratmeter.

Gepflanzt wurden 60 000 Stauden und Gräser sowie 250 000 Zwiebelpflanzen, welche die Stadtgärtnerei seit Anfang 2022 eigens dafür gezogen hat und die alle mehrere Jahre halten. Auch zehn Bäume seien in diesem Bereich gesetzt worden. „Wir haben jeden Quadratmeter der Verkehrsinseln angefasst, aber ich denke, das ist gut angelegtes Geld, denn wir erwarten zur Bundesgartenschau ja über zwei Millionen Besucher“, so Roeingh. Da wolle sich die Stadt gut präsentieren, aber das Umfeld der beiden Buga-Gelände auch langfristig aufwerten.

Eine Million Euro, so Roeingh, betrug das Budget vom Stadtraumservice für all diese Arbeiten. Soweit Firmen beauftragt wurden, habe man mit ihnen auch eine Entwicklungspflege vereinbart, die sich über zwei Jahre erstrecke. „Das bedeutet, dass die Firmen die Beete auf den Verkehrsinseln so lange wässern, bis die Pflanzungen gut angewachsen sind und sich etabliert haben“, erläutert er.

Allerdings, so räumt er ein, werde auch für seinen Fachbereich langfristig weiterer Pflegeaufwand anfallen. „Wir werden der Stadtspitze und danach dem Gemeinderat eine Kalkulation auflegen, was die zusätzlichen und aufgewerteten Flächen an Pflege ab 2024 bedeuten“, so Roeingh: „Das geht nicht ohne Aufwand!“, betont er.

Das hat der Fachbereichsleiter in Käfertal-Süd gemerkt. Die Unterführung zwischen der Mannheimer Straße und der Käfertaler Straße beim Bahnhof Käfertal, lange völlig verdreckt und mit Graffiti beschmiert, wurde zwar im Auftrag vom Stadtraumservice von einer Malerfirma gereinigt, alle Wände gesäubert und frisch in freundlichen Farben gestrichen. Doch kurze Zeit später waren die Wände wieder mit großformatigen Graffiti versehen. „Ständig nachkontrollieren können wir halt nicht“, seufzt er, doch die Stadt habe bei der Polizei Strafanzeige gestellt und hoffe, dass anhand der „Tags“, also der in der Graffitiszene verwendeten Signaturen, die Täter ermittelt werden können.

Auch die Unterführung unter der B 38 von Käfertal Richtung Völklinger Straße/Buga-Nordeingang sowie zwischen Ziethenstraße und Au ist gereinigt und gestrichen, das Umfeld frisch bepflanzt worden. Auch einige Straßen und Gehwege hat sich der Stadtraumservice vorgenommen, etwa die Dürkheimer Straße einschließlich der Gehwege vollständig erneuert und der Völklinger Straße einen neuen Belag mit neuem Straßenquerschnitt verpasst.

Große Bauarbeiten gab es ebenso an der Talstraße in Feudenheim. Zunächst verlegte die MVV Energie AG Fernwärmeleitungen, um das Bundesgartenschaugelände und auch das im Südteil vom Spinelli-Areal vorgesehene neue Wohngebiet an die Mannheimer Fernwärme anzuschließen. Zugleich sind die Wasserleitungen erneuert worden. Dann sind alte Gehwegplatten und Knochensteine durch ein neues Beton-Pflaster ersetzt, der östliche Gehweg der Talstraße nördlich vom Wingertsbuckel auf 4,3 Meter verbreitert und ein Blindenleitsystem integriert worden.

Schließlich ist die RNV-Haltestelle „Talstraße“ der zentrale Punkt, an dem die Gäste der Bundesgartenschau – ob mit der Linie 7 oder mit dem „Buga-Express“ direkt vom Hauptbahnhof – ankommen. Dort sind alle Büsche beschnitten, neue Beete angelegt, zusätzliche Bänke aufgestellt, Tafeln für die elektronische Fahrgastinformation ebenso wie eine Videoüberwachung installiert worden.

Pflanz-Matten fürs Gleis

Und auch auf den Gleisen hat sich etwas getan. Schließlich wolle die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) „ein perfektes Entrée für die Buga-Besucher bieten, die hoffentlich zahlreich mit dem ÖPNV anreisen werden“, so Erster Bürgermeister und Nahverkehrsdezernent Christian Specht. Dazu wurden entlang von Aubuckel und Wingertsbuckel bis zur Talstraße 800 weitere Meter Grüngleis geschaffen. Die Kosten von 230 000 Euro hat die RNV komplett durch den Klimafonds der Stadt finanziert.

Zwar sei die Idee, Gleise zu begrünen, „natürlich nicht neu“, räumt Marcus Geithe, Geschäftsführer der MV Mannheimer Verkehr, ein. 19 Kilometer gebe es bereits. „Entscheidend ist aber die Art der Begrünung“, betont er. In Feudenheim wurden Sedum-Matten verwendet, die im Vergleich zu einem Rasengleis wesentlich weniger Pflege und kaum Wasser bräuchten, sehr hitzebeständig seien und im Sommer durch Verdunstung das Umfeld abkühlten.