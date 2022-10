Viele große und kleine Verdienste um den Stadtteil

Er fasst sich ans Herz und ist sprachlos, als er kommt und plötzlich alle ihm Beifall klatschen: Karlheinz Steiner, unter einem Vorwand in die Kulturhalle gelockt, ist – für ihn völlig überraschend – mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden. Seit 25 Jahren führt der 66-Jährige nämlich nun die Bürgergemeinschaft Feudenheim, die immerhin 46 Vereine zählende Dachorganisation Feudenheimer Vereine.

„Wir wollen auf Deine Lebensleistung anstoßen“, begrüßt ihn Birgit Sandner-Schmitt, die mit ihrer Vorstandskollegin Iris Freund den Abend moderiert. Sein Schulfreund Fritz Bossert schickt eine Videobotschaft aus der Karibik, rühmt seine schon früher gezeigte große Kameradschaft und sagt gerührt: „Wir sind stolz auf Dich!“

Und das drückt dann auch Malte Zimdahl, sonst für seine Klavierkabarett-Programme bei den Kulturevents Rhein-Neckar bekannt, mit einem eigens auf Steiner getexteten Lied aus. „Du bist eine Legende Feudenheims, so wie Du ist keiner“, singt er, lobt seinen großen Einsatz, seine Herzlichkeit und Gastfreundschaft und bezeichnet Steiner als „Feudenheimer Star“.

„Stadtweit Vorreiter“

Es gehe also offenbar um einen „ganz besonderen Menschen“, stellt Bürgermeister Dirk Grunert schnell fest, der die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene Auszeichnung und seine Urkunde überreicht. Grunert hebt hervor, dass der seit 1997 an der Spitze der Bürgergemeinschaft stehende Unternehmer inzwischen der dienstälteste Vorsitzende der Dachorganisation ist. Er habe es geschafft, neue Vereine zu integrieren, den Generationswechsel in der Führung der Kulturhalle und der Bürgergemeinschaft zu bewältigen, große Projekte wie den Umbau des Rathausplatzes oder die Erweiterung der Trauerhalle auf dem Friedhof mit Spendenaktionen mitzufinanzieren oder Traditionen wie Fasnachts- und Martinszug zu erhalten. Mit seinem virtuellen Neujahrsempfang in der Corona-Zeit sei er „stadtweit Vorreiter“ gewesen. Auch Steiners Rolle bei den Jubiläen „1250 Jahre Feudenheim“ sowie „40 Jahre Kulturhalle“ würdigt Grunert. „Er hat unzählige große und kleine Verdienste um Feudenheim“, zollt der Bürgermeister dem „unermüdlichen Engagement und dem hohen persönlichen Einsatz“ von Steiner große Anerkennung.

„Ich bin total geflasht, überwältigt, gerührt“, antwortet Steiner und will die Ehrung bewusst auf sein „ganz tolles Team“ im Vorstand der Bürgergemeinschaft bezogen wissen. Dann wird es nostalgisch und emotional zugleich. In einer von Birgit Sandner-Schmitt geleiteten Gesprächsrunde berichten sein Schulfreund, Altstadtrat Ralph Landsittel, und SV Waldhof-Legende Karlheinz „Kalle“ Bührer über ihre langjährigen Beziehungen zu Karlheinz Steiner. „Er war schon immer hilfsbereit, emphatisch, sprachbegabt – hatte schon damals wichtige Soft Skills, auch wenn man das Wort da noch nicht kannte“, erinnert sich Landsittel an die gemeinsame Zeit in der Feudenheimer Außenstelle des Lessing-Gymnasiums. Noch immer sei er „froh und stolz, Dich als Freund zu haben“. Dem schließt sich „Kalle“ Bührer an, der Steiner vom ASV Feudenheim kennt. „Er war einer, der immer wusste, wo anzupacken ist“, denkt er an die „tolle Zeit zurück, als Steiner immer die Mannschaft unterstützt“ habe. „Jemand, der anpackt und Zusammenhalt schafft“ – so würdigt auch Gerhard Heckmann, langjähriger „Teutonia“-Vorsitzender und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kulturhalle, den Chef der Bürgergemeinschaft.

Schließlich bringt die „Teutonia“ Steiner noch ein Ständchen, „denn für Deine hervorragenden Leistungen für Feudenheim hast Du diese Ehrung verdient“, betont „Teutonia“-Vorsitzender Dieter Kern.