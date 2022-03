Mannheim. Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Mannheim-Feudenheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 53-Jähriger auf der Siebenbürger Straße und wollte nach links in die Theodor-Storm-Straße abbiegen. Da er die Vorfahrt eines entgegen kommenden Fahrzeuges missachtete, kollidierte er mit dem 33-jährigen Fahrer. Dieser verletzte sich leicht und sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.