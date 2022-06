Unbekannte entwenden Kupferkabel in Feudenheim

Mannheim. Unbekannte haben sich in der Zeit von Montag auf Dienstag unerlaubt Zugriff auf eine Baustelle in Feudenheim verschafft und ein knapp 100 Meter langes Kupferkabel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr auf einer Baustelle am Aubuckel. Das entwendete Kupferkabel diente der Stromversorgung bei den Bauarbeiten. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Wer Hinweise geben kann oder beobachtet hat, wie sich ein oder mehrere Personen Zutritt zur

gesicherten Baustelle verschafften, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/718490 zu melden.