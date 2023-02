Unbekannte brechen in Bürgerdienste Feudenheim ein

Mannheim. Noch steht nicht fest, ob und wieviel die Täter erbeutet haben, klar ist bisher nur, dass die bislang Unbekannten einigen Schaden angerichtet haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein oder mehrere Einbrecher in die Räume der Bürgerdienste Feudenheim eingedrungen. Demnach verschafften sie sich über einen aufgehebelten Hintereingang Zutritt in das Gebäude in der Hauptstraße. Im Innern wurden anschließend weitere Türen aufgehebelt und ein Tresor mit Werkzeug geöffnet. Ob die Täter dabei Beute

machten, ist bislang noch nicht bekannt, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.